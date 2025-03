Fluminense x Flamengo: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Carioca

O primeiro Fla-Flu da final do Campeonato Carioca será disputado na noite desta quarta-feira, no Maracanã, a partir das 21h30 (de Brasília). Será a quinta vez que os rivais se encontram na final desde 2020, com dois títulos para cada lado. O duelo terá transmissão da Band, da Globo, do SporTV, do Premiere e do Canal GOAT.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fluminense F.C. (@fluminensefc)

O Flamengo é a equipe com a melhor campanha no Estadual. Foi campeão da Taça Guanabara, fase classificatória do Carioca, e passou pelo Vasco na semifinal com duas vitórias. O Tricolor avançou em terceiro lugar e eliminou o Volta Redonda com uma vitória no Maracanã e um empate na Cidade do Aço.

Além disso, com uma invencibilidade de 22 partidas, o técnico Filipe Luis só conheceu uma derrota nos 25 confrontos desde que assumiu o comando do time rubro-negro. A única derrota foi justamente contra o Fluminense, no dia 17 de outubro, pelo Brasileirão de 2024. Este triunfo do time de Mano Menezes, porém, é o único nos últimos dez confrontos, que tem ainda quatro vitórias do Rubro-Negro e cinco empates.

Ao projetar a final, Mano Menezes lembrou da vitória sobre o rival e não vê o Fluminense em nível inferior.

"Finais têm de tudo. Por coincidência, a única derrota do Filipe é para nós. Mas cada jogo tem a sua história. As finais têm jogo, estratégia e um monte de coisas que vão estar nessa receita que queremos que funcione. Pensando em nós, o mais importante é que a equipe foi adquirindo uma personalidade forte, já nos possibilita jogar contra qualquer adversário," disse o treinador em coletiva após o empate contra o Volta Redonda, no último domingo.

Para o primeiro jogo da final, o Fluminense tem dúvida de quem será o companheiro de Thiago Silva na zaga, Ignácio ou Freytes, com o primeiro mais cotado.

Já o Flamengo tem vários desfalques importantes no setor ofensivo. Além de Pedro, que está em fase final de recuperação de uma cirurgia no joelho, Filipe Luis não contará com Everton Cebolinha e Michael, que podem voltar a ser relacionados no segundo jogo.

A grande baixa para os dois jogos é Bruno Henrique, destaque das semifinais contra o Vasco e que deixou o jogo com uma lesão muscular na coxa. A boa notícia para o treinador rubro-negro é a volta do zagueiro Danilo.

No histórico da competição, o Flamengo é o clube com o maior número de títulos, 38, seguido pelo Flu, com 33. Entretanto, o Tricolor leva vantagem quando se considera as disputas diretas. As duas equipes se enfrentaram na final em 13 ocasiões, com sete vitórias do clube das Laranjeiras. O Fla é o atual campeão e o Flu conquistou seu último título em 2023.

O segundo e decisivo confronto da final será disputado no próximo domingo. As duas equipes entram sem vantagem na final e se der empate no placar agregado dos dois jogos, o título será decidido em cobrança de pênaltis.

FICHA TÉCNICA



FLUMINENSE X FLAMENGO

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)



Data: 12 de março de 2025



Horário: 21h30



Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz



Assistentes: Thiago Henrique Neto Corrêa Farinha e Gustavo Mota Correia



VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda

FLUMINENSE: Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Ignácio (Freytes) e Fuentes; Otávio, Martinelli e Jhon Arias; Serna, Canobbio e Germán Cano



Técnico: Mano Menezes

FLAMENGO: Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Varela (Alex Sandro); Pulgar, Gerson, De la Cruz e Arrascaeta; Luiz Araújo e Plata



Técnico: Filipe Luis