Fluminense leva vantagem em decisões contra o Flamengo pelo Campeonato Carioca

Nesta quarta-feira, Flamengo e Fluminense jogam no Maracanã, às 21h30 (de Brasília), a primeira partida da final do Campeonato Carioca. Em 13 oportunidades, as equipes decidiram o Estadual. Apesar de se tratar de um confronto parelho, o Tricolor das Laranjeiras leva a melhor: sete a seis.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Carioca?o (@cariocao)

Disputado desde 1906, o Campeonato Carioca é o segundo estadual mais antigo do Brasil, só atrás do Paulista, que estreou em 1902. Desde o início da competição, houve a hegemonia de Flamengo e Fluminense. O Rubro-Negro é o maior campeão do torneio, com 38 conquistas, enquanto o Tricolor é o vice-líder em títulos, com 33.

Apesar de passar por várias estruturas de competição ao longo dos anos, contando com fases finais em pontos corridos, o Fla-Flu decidiu o Campeonato Carioca em quase todas as décadas. O Fluminense saiu na frente no retrospecto, vencendo o torneio em 1936 e 1941. Porém, o Flamengo empatou, com as conquistas de 1963 e 1972.

Apesar de ter uma rivalidade desde o começo do Campeonato Carioca, as décadas de 1980 e 1990 inflamaram as equipes. Em 1984, o Fluminense foi campeão com gol de Assis, superando um Flamengo que era recém-campeão mundial. Em 1991, o Rubro-Negro se vingou, porém, o Tricolor terminou o século 20 melhor, com a conquista em 1995, em pleno centenário da equipe da Gávea.

Os anos 2010 marcaram a dominância do Flamengo, que se tornou pela primeira vez na história o maior campeão carioca. A equipe bateu o Fluminense em 2017, 2020 e 2021, liderando a série histórica de confrontos em decisões. Contudo, o Tricolor das Laranjeiras retomou a dianteira com as conquistas em 2022 e 2023.

O cenário para a decisão de 2025 é favorável ao Flamengo. A equipe de Filipe Luís não perdeu com os jogadores principais nesta temporada, enquanto o Fluminense oscilou. Neste ano, os clubes empataram por 0 a 0, na primeira fase do Campeonato Carioca.