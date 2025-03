Finalista, Palmeiras tem 76,3% de aproveitamento nas últimas quatro edições de Campeonato Paulista

Nesta segunda-feira, o Palmeiras derrotou o São Paulo, no Allianz Parque, por 1 a 0, e garantiu vaga na sexta final seguida de Campeonato Paulista. Nas últimas quatro edições, o Verdão tem 76,3% de aproveitamento na competição.

Em 62 jogos disputados no período, segundo dados do Sofascore, o Palmeiras tem 42 vitórias, 16 empates e apenas quatro derrotas. Foram 104 gols marcados e somente 35 sofridos. A equipe é atual tricampeã Estadual e busca o tetracampeonato inédito na história do clube e o primeiro na era profissional do Campeonato Paulista.

Palmeiras nas últimas 4 edições do @Paulistao: ?? 62 jogos

? 42V - 16E - 4D (!)

? 76.3% aproveitamento (!)

?? 104 gols (!)

? 35 gols sofridos (!)

? 4/4 finais (!)

? 3/4 títulos (!) Terá a chance de ser o 1º tetracampeão consecutivo do Paulistão na era profissional! ?? pic.twitter.com/tOJszr70Av ? Sofascore Brasil (@SofascoreBR) March 11, 2025

Três das quatro derrotas do Palmeiras nas últimas quatro edições do Campeonato Paulista aconteceram na partida de ida da final. Perdeu por 3 a 1 para o São Paulo em 2022, no Morumbis, 2 a 1 para o Água Santa em 2023, na Arena Barueri, e 1 a 0 para o Santos em 2024, na Vila Belmiro.

Em todas as oportunidades, o Verdão reverteu o placar na partida de volta, no Allianz Parque, e ficou com o título. Goleou São Paulo e Água Santa por 4 a 0 e bateu o Santos por 2 a 0.

Em 2025, o Palmeiras vai enfrentar o Corinthians na decisão do Campeonato Paulista. A partida de ida, no Allianz Parque, acontece no próximo domingo. O jogo de volta, na Neo Química Arena, ainda não tem data confirmada pela Federação Paulista de Futebol.