FPF define datas de final entre Corinthians e Palmeiras com jogo no dia 27

A Federação Paulista anunciou hoje as datas, horários e locais dos dois jogos entre Corinthians e Palmeiras pela final do Paulistão.

O que aconteceu

As finais serão neste domingo, às 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque, e no dia 27 de março (quinta-feira), às 21h35 (de Brasília), na Neo Química Arena. A definição aconteceu após reunião do Conselho Técnico da FPF.

Por ter a melhor campanha geral, o Corinthians fará o segundo jogo em casa. Consequentemente, o primeiro duelo será na casa alviverde. Esta é a única fase do Paulistão que conta com partidas de ida e volta.

O principal entrave foi para definir a data do jogo de volta, na Neo Química Arena. Isso porque a partida ficou "espremida" entre o fim da data Fifa e o início do Brasileirão. Corinthians e Palmeiras têm jogadores convocados e, para ter a chance de contar com eles, optaram por "afunilar" a preparação para a primeira rodada do campeonato nacional. Os dois times jogam no dia 29 (sábado).

A FPF anunciou ainda que as duas partidas contarão com impedimento semiautomático. A tecnologia usará 10 novas câmeras, posicionadas ao redor do campo, para proporcionar uma visão 3D do jogo. Corinthians e Palmeiras aprovaram o uso da tecnologia.

Os jogos da final do Paulistão

Palmeiras x Corinthians

Data e horário: 16 de março de 2025, às 18h30 (de Brasília)

16 de março de 2025, às 18h30 (de Brasília) Local: Allianz Parque

Allianz Parque Transmissão: Record, CazéTV, UOL Play, TNT, Nosso Futebol, Zapping, MAX, R7 e PlayPlus

Corinthians x Palmeiras

Data e horário: 27 de março de 2025, às 21h35 (de Brasília)

Local: Neo Química Arena

Transmissão: Record, CazéTV, UOL Play, TNT, Nosso Futebol, Zapping, MAX, R7 e PlayPlus

Paulistão 2025 ao vivo no UOL Play e no Canal UOL

Agora você pode assistir ao Campeonato Paulista no UOL Play e no Canal UOL.

São até 7 jogos ao vivo por rodada, com o melhor time de narradores e comentaristas da TV e do streaming.

O Canal UOL está disponível nas principais operadoras de TV a cabo do país e streaming:

Na Claro TV, está no canal 549.

Na Vivo TV, o número é 613.

O Canal UOL também está disponível na Oi TV (canal nº 140), na Sky (canal n° 88), na TVRO Embratel (canal nº 546), na Zapping (canal nº 64), na Samsung TV (canal n° 2074), na Pluto TV e no UOL Play

Para assinar o pacote UOL Play Futebol, clique aqui