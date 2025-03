Final do Paulista terá tecnologia do impedimento semiautomático utilizada na Liga dos Campeões

A Federação Paulista de Futebol (FPF) anunciou nesta terça-feira, em Conselho Técnico, uma novidade para as finais do Campeonato Paulista de 2025, entre Corinthians e Palmeiras. Os dois jogos da decisão contarão com a tecnologia de impedimento semiautomático, algo inédito no futebol brasileiro.

A ferramenta já é utilizada nas partidas da Liga dos Campeões, Campeonato Inglês, Copa do Mundo e esteve na final da Libertadores de 2024. A entidade paulista investiu mais de R$ 1 milhão para disponibilizar o recurso à arbitragem.

O instrumento reunirá dez câmeras ao redor do campo para proporcionar uma visão 3D e rastrear todos os atletas. Além disso, promete oferecer mais assertividade e agilidade nas decisões da arbitragem. As diretorias de Corinthians e Palmeiras foram questionadas sobre o tema a aprovaram a implementação da tecnologia por unanimidade.

"A FPF tem um DNA de inovação em prol do futebol. É um orgulho enorme, e uma grande responsabilidade, trazermos pela primeira vez ao Brasil o impedimento semiautomático para oferecer mais ferramentas à arbitragem. E ver isso acontecer no Paulistão Sicredi, o maior estadual do país, é uma conquista para os clubes paulistas e para o futebol de São Paulo", afirmou Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da FPF.

A primeira partida da decisão será disputada neste domingo (16), às 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque. Já o segundo encontro foi marcado para o dia 27 de março (quinta-feira), às 21h35, na Neo Química Arena.

O Corinthians, por ter melhor campanha na classificação geral, terá a vantagem de decidir o confronto como mandante. O Timão detém 33 pontos na tabela, contra 29 do Palmeiras.

De volta à final do Paulistão depois de cinco anos, a equipe do Parque São Jorge eliminou Mirassol e Santos nas quartas e semifinal, respectivamente. Já o Verdão, que busca um tetracampeonato inédito, despachou São Bernardo e São Paulo, em clássico que ficou marcado por um pênalti polêmico.

O campeão será definido conforme o placar agregado dos dois jogos da decisão estadual. Em caso de empate, o duelo irá para a disputa de pênaltis.