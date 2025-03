Finais do Paulistão 2025: veja datas, horários e onde assistir ao vivo

Corinthians e Palmeiras iniciam a disputa pelo título do Campeonato Paulista 2025 neste domingo. A primeira partida da final vai acontecer no Allianz Parque, às 18h30 (de Brasília).

O que aconteceu

Data do segundo jogo também está definida. A volta acontecerá na Neo Química Arena, dia 27 de março (quinta-feira), às 21h35 (de Brasília).

O Corinthians vai decidir em casa por ter tido a melhor campanha na classificação geral da fase de grupos. O Alvinegro somou 33 pontos, enquanto o Alviverde ficou na segunda colocação, com 29.

Datas e horários das finais

16/03 - Palmeiras x Corinthians - 18h30

- Palmeiras x Corinthians - 18h30 27/03 - Corinthians x Palmeiras - 21h35

Novidade na decisão. A FPF anunciou hoje que as duas partidas contarão com impedimento semiautomático. A tecnologia usará 10 novas câmeras, posicionadas ao redor do campo, para proporcionar uma visão 3D do jogo. Corinthians e Palmeiras aprovaram o uso da tecnologia.

Resultados dos finalistas no mata-mata

Quartas de final

01/03 - São Bernardo 0 x 3 Palmeiras

02/03 - Corinthians 2 x 0 Mirassol

Semifinais

09/03 - Corinthians 2 x 1 Santos

10/03 - Palmeiras 1 x 0 São Paulo

Onde assistir à decisão

A decisão do Paulistão será transmitida ao vivo no UOL Play (streaming —para assinar clique aqui). Os jogos também serão exibidos na TV Record, CazéTV, TNT, Nosso Futebol, Zapping, MAX, R7 e PlayPlus.