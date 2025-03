Escalação: com Yuri, Corinthians treina bolas paradas para jogo decisivo na Libertadores

O Corinthians treinou na tarde desta terça-feira, no CT Dr. Joaquim Grava, e finalizou a preparação para o jogo decisivo contra o Barcelona de Guayaquil-EQU, pela volta da terceira fase da Libertadores. Quem avançar, carimba uma vaga na fase de grupos desta edição do torneio continental.

O técnico Ramón Díaz comandou uma atividade tática, seguida por um trabalho focado em bolas paradas e cobranças de pênalti. O atacante Yuri Alberto, que sofreu um trauma no tornozelo esquerdo durante a semifinal do Paulista, contra o Santos, participou do treinamento e deve ser titular.

Os volantes Raniele e José Martínez, que desfalcaram a equipe na primeira partida, no Equador, voltam a ficar à disposição. Em contrapartida, o lateral esquerdo Angileri, ainda não inscrito na Libertadores, fica de fora.

A provável escalação do Corinthians tem: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, José Martínez, André Carrillo e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto.

O Corinthians terá a dura missão de reverter a derrota sofrida no jogo de ida. Na última quarta-feira, o Timão viu o Barcelona-EQU vencer por 3 a 0, em Guayaquil, e abrir uma grande vantagem no confronto.

Para avançar no tempo normal, a equipe alvinegra terá que vencer por quatro ou mais gols de diferença. Uma vitória por três gols leva a decisão para os pênaltis. Qualquer outro resultado elimina o clube paulista.

"Não fizemos uma grande partida, nós sabemos, os jogadores também. Mas, com certeza, daremos a vida para poder nos classificar. Sempre com o apoio da torcida, com tudo, vamos dar o máximo. Não vai ser fácil, mas a equipe, mentalmente, vai preparada para fazer uma grande partida", prometeu o técnico Ramón Díaz.

A partida está marcada para as 21h30 (de Brasília) desta quarta-feira, na Neo Química Arena.