Eliminado do Paulista, Santos terá período longo de treinos visando o Campeonato Brasileiro

No último domingo, o Santos foi derrotado por 2 a 1 pelo Corinthians na Neo Química Arena e deu adeus ao Campeonato Paulista. Com a eliminação, o Peixe só voltará a campo daqui há 20 dias, permitindo assim que Pedro Caixinha e sua comissão técnica tenham um longo período de treinos visando o Campeonato Brasileiro.

O próximo jogo do Santos é no dia 30 de março, quando jogará contra o Vasco em São Januário. O elenco do alvinegro praiano se reapresentará nesta quarta-feira e terá cerca de 17 dias para se preparar para o duelo.

Durante o período, Caixinha não terá a presença de alguns jogadores que foram convocados por suas seleções para a disputa das Eliminatórias Sul-Americanas. O volante Rincón e o atacante Soteldo foram chamados pela Venezuela, enquanto a Seleção Brasileira convocou Neymar, que não atuou na derrota para o Corinthians por conta de um desconforto na coxa, gerando dúvidas sobre suas reais condições físicas.

Os jogadores convocados se apresentarão em suas seleções por volta do dia 17 deste mês, ficando à disposição de seus países até o dia 25, data do último jogo desta rodada das Eliminatórias.

O período de treinos também deve ser utilizado para ajudar na adaptação das novas contratações do Santos, como Rollheiser, Zé Rafael, Gabriel Veron, Barreal e Deivid Washington.

O Santos enfrenta o Vasco no dia 30 de março, domingo, às 18h30 (de Brasília). O jogo, que será realizado no Estádio de São Januário, será válido pela primeira rodada do Brasileirão.