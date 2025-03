Decisão do Paulista deve ter mais de dez jogadores envolvidos em Data Fifa

Os rivais Corinthians e Palmeiras têm, combinados, onze jogadores que devem estar com suas respectivas seleções às vésperas do jogo de volta da final do Paulistão.

O que aconteceu

O segundo confronto da final será disputado no dia 27, uma quinta-feira, dois dias após o último compromisso da Data Fifa de março. A partida decisiva será disputada na Neo Química Arena, já que o clube do Parque São Jorge teve a melhor campanha do torneio. A definição da data foi alinhada pela Federação Paulista de Futebol em conjunto com os finalistas.

Foi uma decisão tomada em conjunto com os clubes, cada um tem vários jogadores na Data Fifa. Jogar na quarta-feira (26) seria desumano, ou seria sem as grandes estrelas dos dois times, o que ambos não querem.

Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da FPF

O Corinthians conta com cinco jogadores já convocados ou no radar das seleções. Carrillo, Romero, Félix Torres, Martinez e Memphis são os representantes do lado alvinegro.

O Palmeiras, por sua vez, tem seis. São eles: Emi Martinez, Estevão, Facundo Torres, Gustavo Gomez, Piquerez e Richard Ríos.

Assim, os selecionáveis podem ser dúvida para o jogo decisivo. ou podem chegar mais desgastados caso atuem o tempo todo por suas seleções. Todos os jogos do segundo compromisso desta Data Fifa serão disputados no dia 25.

Por isso, Corinthians e Palmeiras estudam uma ação conjunta para trazer seus jogadores que atuarão na Data Fifa. Dirigentes dos dois clubes revelaram o plano de fretar uma aeronave em entrevista após a realização do Conselho Técnico da final do Paulistão, na sede da FPF, em São Paulo.

Acho que isso é algo muito legal, tanto Corinthians e Palmeiras fazendo algo em conjunto. Estudamos esse retorno, temos um jogo de Colômbia e Paraguai que tem jogadores dos dois times e pensamos em fazer um fretamento único para trazê-los juntos. Isso mostra um futebol junto, clubes pensando junto em prol do futebol. Ajuda e agrega muito.

Paulo Buosi, vice-presidente do Palmeiras

Acho que está acontecendo uma coisa inédita entre o Corinthians e o Palmeiras. Uma logística boa para os dois clubes, uma parceria muito boa, que eu acho que é isso com o futebol, a rivalidade lá dentro de campo. Quanto mais a gente nos bastidores puder se organizar para que a gente tenha uma condição, melhor. A gente quer entender algumas situações, mas está caminhando para um desfecho bem legal.

Augusto Melo, presidente do Corinthians

Já o jogo de ida da final será na véspera da apresentação dos jogadores às suas seleções, no dia 17, quando começa a semana da Data Fifa.

Lista de selecionáveis do Dérbi

Palmeiras

Emiliano Martínez (pré-lista do Uruguai)

Estêvão (já convocado pelo Brasil)

Facundo Torres (pré-lista do Uruguai)

Gustavo Gómez (Paraguai)

Piquerez (pré-lista do Uruguai)

Richard Ríos (Colômbia)

Corinthians

André Carrillo (já convocado pelo Peru)

Ángel Romero (Paraguai)

Félix Torres (Equador)

José Martínez (já convocado pela Venezuela)

Memphis Depay (pré-lista da Holanda)

Jogos Data Fifa do dia 25

Bolívia x Uruguai: 17h

Argentina x Brasil : 21h

Colômbia x Paraguai: 21h

Venezuela x Peru: 21h

Chile x Equador: 21h