Corinthians: 'Yuri e Garro devem estar em campo na Libertadores', diz Samir

Mesmo com problemas físicos, Rodrigo Garro e Yuri Alberto devem ser titulares do Corinthians no jogo decisivo contra Barcelona de Guayaquil, nesta quarta (12), na Neo Química Arena, valendo vaga na fase de grupos da Libertadores, informou o colunista Samir Carvalho no De Primeira.

O Corinthians tem dúvidas, mas eu acredito que os dois vão para o jogo, tanto o Garro como também o Yuri Alberto.

Samir Carvalho

O colunista explicou que Garro trata uma lesão crônica no joelho e tem recorrido a injeções para jogar.

O Garro tem uma lesão crônica no joelho. Então, durante a temporada, esse tipo de noticiário que a gente traz hoje, que o Garro tem dores e vai pro sacrifício, nós vamos ter que acompanhar isso — vai doer mais e vai doer menos.

No último domingo, o Garro precisou de infiltração para jogar, o joelho teve um inchaço. Tudo isso por conta dessa lesão crônica.

Samir Carvalho

Alvo de um carrinho no tornozelo na semifinal do Paulistão, Yuri Alberto não deve participar do último treino do Timão antes do jogo, mas faz tratamento intensivo para estar em campo.

A questão do Yuri Alberto foi aquela pancada do Zé Ivaldo, que acertou o tornozelo esquerdo do jogador. Ele sofreu um trauma, não foi diagnosticada lesão, mas ele já teve que se apresentar ontem, diferente de todos os titulares, para iniciar o tratamento com gelo, com os fisioterapeutas, e hoje também.

Ele deve ficar de fora do treino coletivo, do treino tático que vai confirmar o time, mas se tratando de Yuri e Garro, os dois devem estar em campo.

Samir Carvalho

O Corinthians perdeu o jogo de ida por 3 a 0 e precisa de uma vitória por quatro gols para se classificar. Em caso de três gols de diferença, a decisão vai para as penalidades.

Caso seja eliminado pelo Barcelona da pré-Libertadores, o Timão disputará a Sul-Americana nesta temporada.

