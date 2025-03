Corinthians x Palmeiras: qual será a premiação para o campeão do Paulistão

Corinthians e Palmeiras decidem a final do Campeonato Paulista 2025 a partir do próximo fim de semana. Além da glória pelo título, a conquista aumenta consideravelmente os cofres do clube vencedor.

O que aconteceu

O campeão será premiado com um valor de R$ 5 milhões, enquanto o vice leva R$ 1,65 milhão. Eliminados, São Paulo e Santos ficam com os prêmios de 3º e 4º: R$ 1,08 milhão e R$ 850 mil, respectivamente.

Campeão: R$ 5 milhões

Vice-campeão: R$ 1,65 milhão

3º colocado: R$ 1,08 milhão

4º colocado: R$ 850 mil

O prêmio total, porém, é muito maior. Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos já iniciaram a competição com R$ 44 milhões em cotas de participação, para cada um. Os quatro grandes receberam aumento de 10% no valor em relação à temporada passada.

Quem levar a melhor entre Corinthians e Palmeiras, portanto, ganhará uma premiação total de R$ 49 milhões da Federação Paulista de Futebol (FPF). São R$ 5 milhões pelo título e R$ 44 milhões pela cota de participação.

Palmeiras e Corinthians já sabem as datas e horários das finais. Conforme divulgou a FPF, o primeiro jogo acontece neste domingo (16), às 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque, enquanto a segunda partida será disputada no dia 27, uma quinta-feira, às 21h35, na Neo Química Arena.