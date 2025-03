Corinthians x Barcelona-EQU: veja onde assistir ao duelo pela 3ª fase da Libertadores

Nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), o Corinthians recebe o Barcelona-EQU, na Neo Química Arena, pelo duelo de volta da terceira fase da Libertadores. Quem avançar, carimba uma vaga na fase de grupos desta edição do torneio continental.

ONDE ASSISTIR: o jogo será transmitido via Globo (TV aberta), Globoplay (streaming), ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming). O torcedor também pode acompanhar o lance a lance da partida pelo site da Gazeta Esportiva.

O Corinthians tem pela frente uma difícil missão. O Timão, na última semana, decepcionou e foi derrotado por 3 a 0 pelo Barcelona-EQU, em Guaiaquil. Desta maneira, o clube paulista precisa vencer por mais de três gols de diferença para avançar. Caso o placar agreagado seja de empate, a decisão vai aos pênaltis.

O Timão, porém, vem com moral, já que, no domingo, venceu o Santos por 2 a 1 em Itaquera e se classificou à decisão do Campeonato Paulista.

Para o duelo decisivo, o Corinthians conta com os retornos de Raniele e José Martínez. Ambos os jogadores participaram do duelo diante do Peixe, após desfalcarem o Timão no Equador, pela partida de ida. Agora, o lateral esquerdo Angileri, ainda não inscrito na Libertadores, é desfalque para a comissão de Ramón Díaz.

O Barcelona-EQU, por sua vez, apesar da confortável vantagem construída em casa, está com o alerta ligado para a volta em São Paulo. Isso porque, em seu último compromisso, diante do Independiente Del Valle, o tim derrotado por 4 a 0, em duelo pelo Campeonato Equatoriano, placar que decretaria a eliminação da Libertadores.

O Barcelona-EQU deve ir a campo com a mesma formação do duelo de ida. Contra o Independiente Del Valle, apenas três dos titulares contra o Corinthians foram ao gramado.