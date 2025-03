Corinthians x Barcelona-EQU: veja informações e prováveis escalações do jogo pela 3ª fase da Libertadores

Nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), o Corinthians recebe o Barcelona-EQU, na Neo Química Arena, pelo duelo de volta da terceira fase da Libertadores. Quem avançar, carimba uma vaga na fase de grupos desta edição do torneio continental.

O Corinthians terá a dura missão de reverter a derrota sofrida no jogo de ida. Na última quarta-feira, o Timão viu o Barcelona-EQU vencer por 3 a 0, em Guaiaquil, no Equador, e abrir uma grande vantagem no confronto.

Para avançar no tempo normal, a equipe alvinegra terá que vencer por quatro ou mais gols de diferença. Uma vitória por três gols leva a decisão para os pênaltis. Qualquer outro resultado elimina o clube paulista.

Além da classificação, o Corinthians também mira não ser eliminado da Libertadores antes da fase de grupos pela terceira vez em sua história. Em 2011, a equipe se despediu do torneio após ser superada pelo Tolima, enquanto em 2020, caiu para o Guaraní-PAR.

Apesar da difícil tarefa a ser feita, o time de Ramón Díaz recuperou a confiança no último domingo, ao retornar à final do Campeonato Paulista após cinco anos. O Corinthians venceu o Santos por 2 a 1, com gols de Yuri Alberto e Rodrigo Garro, na Neo Química Arena, pela semifinal do torneio estadual.

Para o duelo decisivo, Ramón conta com os retornos de Raniele e José Martínez. Ambos os jogadores estiveram em campo contra o Peixe, após desfalcarem o Timão no Equador. Em contrapartida, o lateral esquerdo Angileri, ainda não inscrito na Libertadores, é desfalque.

Na reapresentação do elenco após a vitória no clássico, Yuri Alberto cumpriu um cronograma de tratamento. Ele sofreu uma dura entrada do zagueiro santista Zé Ivaldo no tornozelo esquerdo. Apesar disso, o camisa nove não teve lesão constatada e deve seguir como titular no ataque do Corinthians.

Do outro lado, o Barcelona-EQU, apesar da confortável vantagem, ligou o alerta para a o jogo de volta. Em seu último compromisso, o time foi derrotado por 4 a 0 pelo Independiente Del Valle, pelo Campeonato Equatoriano. Este placar decretaria a eliminação dos equatorianos na Libertadores.

O adversário do Timão deve ir a campo com a mesma formação do duelo de ida. Contra o Independiente Del Valle, apenas três dos atletas titulares contra o Corinthians foram ao gramado.

FICHA TÉCNICA



CORINTHIANS X BARCELONA-EQU

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)



Data: 12 de março de 2025, quarta-feira



Horário: às 21h30 (de Brasília)



Árbitro: Esteban Ostojich (URU)



Assistentes: Nicolas Taran (URU) e Martin Soppi (URU)



VAR: Andres Cunha (URU)

CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, José Martínez, André Carrillo e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto.



Técnico: Ramón Díaz

BARCELONA-EQU: Contreras; Carabalí, Rangel, Arreaga e Vallecilla; Arroyo e Leonai Souza; Janner Corozo, Valiente e Oyola; Octavio Rivero



Técnico: Segundo Castillo.