Corinthians deve priorizar Libertadores ou estadual? Colunistas debatem

Finalista do Paulistão, o Corinthians precisa reverter uma vantagem considerável - três gols - para seguir na Libertadores. Vale a pena priorizar uma competição e deixar outra de lado? Juca Kfouri, José Trajano e Rodrigo Mattos debateram o tema, no Cartão Vermelho.

Trajano: Classificação na Libertadores não é impossível

O Corinthians tem se superado. [...] Eu começo a desconfiar que, depois do que aconteceu, e jogando em Itaquera, não duvido nada que o time consiga fazer três gols e não tomar nenhum. É o embalo. O Barcelona é um time de tradição, jogou bem lá. Não sei se aqui não vai tentar se defender o tempo todo. Começo a achar que não é mais impossível.

José Trajano

Juca: Graça do Paulista é impedir tetra do Palmeiras

A única graça que restou no estadual é a possibilidade de o Palmeiras conseguir o tetracampeonato inédito em São Paulo e de o Corinthians devolver a maçã de 2020, quando o Palmeiras impediu o Corinthians de ser tetracampeão. [...] Concordo plenamente [que vale mais a vaga na fase de grupos na Libertadores].

Juca Kfouri

Mattos: Libertadores é muito maior

Eu não apoio de nenhuma forma essa história de que estadual vale mais que fase de classificação na Libertadores. A Libertadores é um campeonato muito maior, que é lembrado por vários anos. O estadual tudo o que se comemora em um domingo se desmancha no ar.

Rodrigo Mattos

Raphinha é candidato a melhor do mundo hoje, diz Rodrigo Mattos

O atacante Raphinha, do Barcelona e da seleção brasileira, pode ser o próximo representante brasileiro a conquistar o prêmio de melhor do mundo, avaliou Rodrigo Mattos.

Raphinha é candidato a melhor do mundo. [...] Ele tem 26 gols pelo Barcelona e mais de dez assistências. Na Champions League, são mais gols do que jogos. E jogando como armador e caindo pela ponta. [...] Estão convocando o Neymar para jogar na posição em que teoricamente o Raphinha joga - como meia. Hoje o Raphinha é muito mais jogador que o Neymar, como meia para a seleção. É muito mais interessante ter ele nessa posição do que o Neymar.

Rodrigo Mattos

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

09h (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

14h - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Assista ao Cartão Vermelho na íntegra