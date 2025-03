Como Vitor Roque conquistou Abel em pouco tempo para estrear como titular em "decisão" no Palmeiras

O atacante Vitor Roque estreou com a camisa do Palmeiras na segunda-feira, na semifinal do Campeonato Paulista, contra o São Paulo. O camisa 9 do Verdão, em poucos dias de trabalho, já conquistou a confiança do técnico Abel Ferreira que precisou utilizá-lo como titular no confronto que o Alviverde saiu vitorioso, por 1 a 0, no Allianz Parque.

Após a partida, o treinador foi questionado sobre a opção por já promover a estreia do atacante, que chegou ao clube há mais ou menos uma semana. Para o português, foi uma decisão "difícil" também pela necessidade de tirar a vaga de Flaco López, que vinha de dois gols em dois jogos. O principal motivo para essa mudança foi a característica de Roque, que se encaixava mais no jogo pensado por Abel.

"Foi difícil colocá-lo como titular, mas foi fácil dizer e agradecer à nossa presidente. è uma contratação da Leila, não do treinador. Foi difícil porque o Flaco tinha estado bem, com gol no último jogo, era a primeira vez que ele ia jogar. Esse jogo pedia mais a mobilidade do Vitor Roque e ataque de profundidade do que o Flaco, que tem algumas dificuldades contra zagueiros como os do São Paulo, fortes na marcação. Minha decisão foi de optar por um centroavante mais mobilidade. Teve o pênalti em cima dele, uma assistência para o Facundo, que poderia ter picado a bola por cima do Rafael", disse.

"Foi difícil por deixar o Flaco foram estava em um momento bom. Mas faço aquela pergunta "o que a equipe precisa ou o que o jogo está pedindo". Foi menos difícil escolher o Roque em detrimento do Flaco, que entrou muito bem, deu frescura. Não ganhamos os jogos só com 11. Hoje quem entrou, os jogadores estiveram bem, puderam parar o ímpeto do adversário que tem qualidade técnica e coletiva. Fizemos bem contra uma equipe que fez talvez o melhor dos jogos nesse Paulistão", concluiu Abel.

Vitor Roque atuou durante 75 minutos e ao ser substituído deu lugar para Flaco López. Enquanto esteve em campo, Roque teve uma finalização, uma grande chance criada, além de dois desarmes e um pênalti sofrido. Este último lance, inclusive, gerou polêmica e revolta pelo lado tricolor. Raphael Veiga foi quem converteu e decidiu. A grande chance criada foi um ótimo passe para Facundo Torres, que desperdiçou.

Recém-chegado, o atacante já viveu uma noite decisiva e agora se prepara na Academia de Futebol para a final do Campeonato Paulista, que será disputado contra o Corinthians. O primeiro jogo deve acontecer neste domingo, no Allianz Parque. A partida de volta será na Neo Química Arena.