Com Leila e Casares, CBF se reúne com clubes da Libra para alinhar futuro do futebol brasileiro

Nesta terça-feira, Ednaldo Rodrigues, presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), se reuniu com 12 representantes de clubes que fazem parte da Libra (Liga de Futebol Profissional). Participaram do encontro dirigentes de: São Paulo, Flamengo, Palmeiras, Santos, Grêmio, Atlético-MG, Bahia, Vitória, RB Bragantino, Remo, Volta Redonda e Guarani.

No encontro, foi discutido questões a respeito de desafios do futebol brasileiro, bem como os próximos passos para um crescimento do esporte. Em fevereiro, também na sede da CBF no Rio de Janeiro, Ednaldo Rodrigues participou de uma reunião com os clubes que integram a LFU (Liga Forte União).

"Foi muito positivo esse encontro com o presidente Ednaldo aqui na CBF. Os clubes da Libra discutiram de forma franca o futuro do futebol brasileiro, a união das ligas, o entendimento da continuidade das conquistas. Falamos também sobre racismo, fair play e outras situações", afirmou o presidente do São Paulo, Julio Casares.

"O diálogo com a CBF é fundamental. Oxigena as divergências, as posições. Todo mundo quer uma indústria de futebol cada vez mais forte. A CBF é a casa do futebol e é um prazer voltar aqui para conversar com o presidente Ednaldo", finalizou o são-paulino.

Leila Pereira, presidente do Palmeiras, por sua vez, classificou o encontro da CBF com a Libra como "muito produtivo". "Conversamos sobre diversos temas, que vamos aprofundar ao longo do ano", disse.

O presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, ressaltou que o encontro adiantou discussões que serão detalhadas no Conselho Técnico da Série A do Brasileiro, agendado para esta quarta-feira. "Foi só uma visita de cortesia do pessoal da Libra ao presidente Ednaldo. Falamos um pouquinho sobre os pontos que a gente gostaria de endereçar amanhã. Muita gente, muitos assuntos na mesa, muitos interesses no futebol brasileiro, buscando uma evolução todos os dias".

A Série A do Campeonato Brasileiro de 2025 está prevista para começar em 29 de março, com término em 21 de dezembro. Além disso, haverá pausa de um mês por conta do Mundial de Clubes da Fifa. São 38 rodadas, como de costume, sendo que a pausa para a data Fifa acontecerá na 12ª rodada (em 11 ou 12 de junho).