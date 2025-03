Com dores, Rodrigo Garro deve jogar decisões pelo Corinthians no sacrifício

Rodrigo Garro vai disputar as decisões que o Corinthians tem na próxima semana no sacrifício.

O que aconteceu

O meio-campista do Timão voltou a sentir dores antes do confronto contra o Santos. Na manhã do último domingo, o joelho do atleta apresentou inchaço.

Garro precisou de uma infiltração para atuar na semifinal do Paulistão. O procedimento consiste em injetar medicamentos diretamente na articulação. Mesmo com dores, foi do camisa 8 o gol da vitória por 2 a 1, que garantiu a classificação para a final do Campeonato Paulista sobre o rival.

Agora, o meia argentino terá de ir para o sacrifício também nas próximas decisões de Libertadores e Paulistão. Pelo pouco tempo de recuperação até os compromissos de quarta e domingo, Garro terá de atuar novamente com desconforto.

Na verdade, não quero pensar na dor. Sim, em [certas] situações, a dor piora, mas estou disposto para estar no campo, para lutar, para ajudar o time. Estamos fazendo tudo o que está a nosso alcance para tirar essa dor e não tenho dúvida de que assim vai ser. Agora, virão partidas decisivas, começando por hoje [domingo], que foi uma partida decisiva, que nos colocou em uma final muito importante para o que o clube pretende este ano, que é tentar conseguir títulos. Quarta-feira também, outro jogo importante. Então, não dá tempo de pensar, mas de atuar. Só isso.

Rodrigo Garro, em zona mista

Garro sofre de uma tendinopatia patelar no joelho direito, um problema crônico que necessita de tempo para recuperação e tratamento com fisioterapia.

O curto período para descanso entre as partidas não permite que o meio-campista tenha a regeneração necessária. Até por causa disso, Garro tem sido poupado em todas as oportunidades, como foi no jogo das quartas de final do Paulista, contra o Mirassol.

Ainda assim, a comissão técnica do Timão deve contar com Garro entre os titulares para enfrentar Barcelona de Guayaquil e xxxxx, respectivamente.