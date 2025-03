Clubes se acertam e Fla x Flu decisivo deve ser domingo; horário é impasse

Do UOL, no Rio de Janeiro

O Fla x Flu decisivo da final do Campeonato Carioca caminha para ser neste domingo (16), no Maracanã, restando apenas a data ser homologada pela Federação de Futebol do Rio de Janeiro. O UOL apurou que o impasse do momento é em relação ao horário do jogo.

O que aconteceu

Flamengo, Fluminense, Ferj e detentoras chegaram a um acordo para o duelo acontecer no domingo. O imbróglio agora é se chegar num senso comum em relação a hora que a partida acontecerá.

Há um desajuste em relação ao que a Globo quer com o que os clubes desejam. Há uma preferência por parte das TV para que o jogo ocorra às 16h30, mas o Rubro-Negro, o Tricolor e a Ferj têm salientado a questão do calor. A emissora, por sua vez, rebate com o argumento de uma frente fria que está por vir, algo que ainda não se concretizou.

A tendência, porém, é a de que o horário seja definido entre 16h30 e 18h, pendendo para que ocorra às 17h45. Uma reunião na parte da tarde de hoje "baterá o martelo".

Já a partida de ida acontece amanhã, às 21h30, no Maracanã. Os ingressos já estão sendo vendidos e a expectativa é de casa cheia.

Tanto Fla como Flu já tinham a preferência pelo segundo jogo ser domingo. A federação também quis manter a tradição das decisões do Estadual acontecerem nesta data.

A escolha também dará mais tempo de descanso aos times, já que se a opção fosse pelo sábado os jogadores teriam apenas dois dias de descanso.

Flamengo e Fluminense decidem o Carioca pela quinta vez nas últimas sete edições. Já o Rubro-Negro chega à final pela sétima vez consecutiva. O clube da Gávea eliminou o rival Vasco nas semifinais. Já o Tricolor superou o Volta Redonda.