Celebrando os três anos de SAF, CEO do Botafogo manda mensagem: "O Glorioso voltou a ser protagonista"

Nesta terça-feira, o Botafogo completou três anos desde que se tornou uma Sociedade Anônima do Futebol (SAF). A transação foi feita com a Eagle Holdings, do empresário americano John Textor. Em celebração à data, Thairo Arruda, CEO do Alvinegro, enviou uma mensagem aos torcedores nas redes sociais da equipe.

Na publicação, o CEO celebra os três anos, afirma que o ano de 2024 foi "histórico" com as conquistas da Libertadores e do Brasileirão. Ele ainda diz que a SAF "resgatou a autoestima de milhões de torcedores" e reitera o Botafogo novamente como "protagonista".

Além disso, o CEO celebrou a vaga do Botafogo no próximo Mundial de Clubes, disputado em junho, nos Estados Unidos. Ele trouxe dados do crescimento do Alvinegro e apontou que o time teve a maior valorização mundial em 2024.

Ao final da publicação, o CEO trouxe dados de novas conquistas do Botafogo: recorde de sócios torcedores, maior patrocínio da história do clube, maior investimento em infraestrutura e contratações, criação de novas escolas de futebol de base, mais vendas de camisa e modernização do Nilton Santos.

A 'Era Textor'

Antes da SAF, o Botafogo vivia momentos difíceis no futebol brasileiro. Apesar de contar com um bom início na década passada, com os títulos cariocas em 2010 e 2013, a Estrela Solitária viveu seu segundo rebaixamento no período. Em 2014, a equipe caiu e não retornou ao protagonismo nacional.

Além disso, o Botafogo foi novamente rebaixado em 2020, caindo na última posição. Apesar de conquistar a segunda divisão nas duas ocasiões, a equipe passava por sérios problemas financeiros. Após o acesso em 2021, Textor adquiriu a equipe, a transformando em SAF.

O início da 'Era Textor' foi para arrumar o Botafogo. A equipe terminou em 11° o Campeonato Brasileiro, não brigou contra o rebaixamento e começou a quitar dívidas. No ano de 2023, após o Campeonato Carioca, Luís Castro assumiu o clube e voltou a disputar um título nacional, após uma década. Contudo, o técnico português saiu da equipe e a Estrela Solitária perdeu o título para o Palmeiras.

O ápice do Botafogo veio em 2024. Sob o comando de Artur Jorge, a equipe conquistou a inédita Libertadores e o terceiro Campeonato Brasileiro da história do Alvinegro.

A atual temporada do Botafogo não começou boa, com os vices na Supercopa do Brasil e na Recopa Sul-Americana, além da eliminação precoce no Campeonato Carioca. Porém, John Textor minimizou a situação. Sob o comando do novo técnico, o português Renato Paiva, o Botafogo estreia no Campeonato Brasileiro contra o Palmeiras no dia 29, às 16h30 (de Brasília), no Allianz Parque.