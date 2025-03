CBC & Clubes Expo começa hoje e terá presença de medalhistas olímpicos

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

A primeira edição da CBC & Clubes Expo começa hoje (11), em Campinas (SP), e vai contar com a presença de medalhistas olímpicos, como Rebeca Andrade, Bernardinho, José Roberto Guimarães e Caio Bonfim, além de clubes, federações, confederações a representantes de entidades esportivas.

O que aconteceu

O congresso ocorrerá entre os dias 11 e 15 de março. Ele vai ser realizado no Royal Palm Hall, em Campinas.

Serão 61 eventos, 25 clubes e 18 marcas, além de diversos medalhistas olímpicos e nomes de peso do esporte. A programação conta com palestras, clínicas esportivas e cursos de capacitação em parceria com a Unicamp e a Universidade Federal do Paraná (UFPR).

Uma das palestras tem como tema "As apostas, jogos online e seus efeitos para o esporte brasileiro". Ela será comandada por José Francisco Manssur, sócio do escritório CSMV Advogados e que esteve à frente da elaboração das regras para o setor de apostas por cota fixa no Brasil como assessor especial da Secretaria Executiva do Ministério da Fazenda, em 2023.

Marco La Porta, presidente do Comitê Olímpico do Brasil (COB), estará presente. Ele vai integrar a palestra "A Lei Geral do Esporte e a conquista da autonomia das entidades esportivas pela Lei n. 15.041 de 09/12/2024". A explanação contará ainda com o deputado Júlio César Ribeiro, o presidente da Confederação Nacional dos Clubes Arialdo Boscolo e o velejador Lars Grael.

A proposta é promover o desenvolvimento esportivo e a formação de atletas reunindo os principais clubes esportivos, patrocinadores, fornecedores e grandes nomes do esporte em um ambiente que ofereça uma programação rica e diversificada.

Paulo Maciel, presidente do Comitê Brasileiro de Clubes

"É uma chance singular para clubes de todas as categorias se conectarem com as principais forças do setor esportivo, conhecerem inovações, e fortalecerem parcerias que impactam diretamente a formação de atletas e o futuro do esporte no Brasil", completou.

Rebeca Andrade, maior medalhista olímpica do Brasil, vai marcar presença. Ela vai fazer parte de uma ação do Flamengo — um dos clubes confirmados na expo — na tarde do dia 14.

Um dos debates será sobre o vôlei feminino olímpico. O evento terá a participação do técnico multimedalhista Zé Roberto Guimarães, dos ex-atletas Marcelle Rodrigues e Andre Heller, e do presidente da Confederação Brasileira de Vôlei Radamés Lattari

Haverá também um painel esportivo com grandes nomes do futebol. Zico e Junior, ídolos do Flamengo, e o tetracampeão Ricardo Rocha terão a companhia do velejador Lars Grael e de Ricardo Sdei, da Adidas.

A participação feminina nas Olimpíadas estará em pauta. O "Mulheres olímpicas" contará com a ginasta Jade Barbosa, Maurren Maggi, do salto em distância, e com a ex-jogadora de basquete Magic Paula.

Diversas modalidades estão contempladas e serão temas de conversas. Dentre elas estão atletismo, basquete, futsal, wrestling, caratê, taekwondo, squash, tiro esportivo, futebol americano, handebol e hóquei sobre a grama, entre outros.

Clubes vão estar na expo e participar de ativações. Flamengo, Fluminense, Botafogo, Pinheiros, Minas Tênis Clube, Mackenzie, Grêmio Náutico União, Praia Clube e Paulistano são algumas das entidades que confirmaram presença.

A programação completa está disponível no site da CBC & Clubes Expo.

Serviço

Evento: CBC & Clubes Expo

Período: de 11 a 15 de março de 2025

Horário: das 9h às 20h

Local: Royal Palm Hall, R. Mns Luís Fernandes de Abreu, 311 - Jardim do Lago Continuação, Campinas (SP)