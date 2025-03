Casares vê São Paulo prejudicado em eliminação do Paulista e questiona: "VAR esteve presente?"

O São Paulo foi eliminado do Campeonato Paulista na noite desta segunda-feira ao perder para o Palmeiras, por 1 a 0, no Allianz Parque. O clássico ficou marcado por um pênalti polêmico apitado pelo árbitro Flávio Rodrigues de Souza. A penalidade acabou sendo decisiva para o resultado, e a diretoria são-paulina não deixou barato após o jogo.

O lance em questão aconteceu aos 46 minutos do primeiro tempo, já nos acréscimos. Rafael errou a saída de bola e Vitor Roque recuperou para o Palmeiras. Arboleda 'derrubou' o atacante do Verdão e a arbitragem assinalou a penalidade máxima, convertida por Veiga.

Depois do fim do Choque-Rei, o presidente do São Paulo, Julio Casares, detonou a arbitragem do clássico. O dirigente entende que o Tricolor foi prejudicado e questionou até a presença do VAR durante o lance.

"O São Paulo nunca chamou o Campeonato Paulista de Paulistinha, porque respeita. Mas essa foi uma arbitragem pequena, uma arbitragem ruim que fica nos anais do futebol, como forma negativa. O que nós vimos hoje aqui traz uma indagação: o VAR esteve presente? O VAR chamou o árbitro? Qual o diálogo do VAR aqui? Porque foi escandaloso. O que nós vimos hoje aqui foi um escândalo. Um pênalti que todas as mídias, todos os comentaristas esportivos falaram que não foi pênalti, foi uma encenação. O atleta, aliás, deveria ser punido. Mas o que cabe ao São Paulo fazer? Talvez essa decisão era da torcida de muita gente. O São Paulo foi prejudicado naturalmente, mas o trabalho continua, vamos virar essa página", afirmou Casares na zona mista.

"Existem erros e erros, mas o de hoje foi escandaloso. Há erros em que você analisa e até têm dúvidas, mas o de hoje foi escandaloso", completou o presidente.

O diretor de futebol são-paulino, Carlos Belmonte, reiterou as palavras de Casares e também fez duras críticas à equipe de arbitragem do clássico. O dirigente também afirmou que o clube pedirá à FPF o áudio do VAR para entender se houve conversa com o árbitro Flávio Rodrigues de Souza.

"A data do jogo a federação definiu. A gente já tinha dito, achávamos que o jogo deveria ser no final de semana, mas foi na segunda-feira, então viemos e jogamos na segunda-feira. Sobre o pênalti, a questão que queremos entender, eu sinceramente tenho minhas dúvidas se o VAR estava aí. Porque não é possível, se ele estava aí, que ele não chamou árbitro para ver o lance. Se ele estava aí, queremos saber o que ele falou para o árbitro para não chamá-lo", disse.

"Naquele momento do jogo, é um lance difícil, em velocidade, mas depois, quando você vê o lance, é dito por todos os comentaristas de futebol que não foi pênalti. É um lance absurdo. [...]. Nós vamos pedir a divulgação (do áudio do VAR). Queremos entender o que o VAR falou. Mais do que isso não tem o que fazer", concluiu Belmonte.

Com a eliminação no Paulista, o São Paulo agora terá o calendário livre até o início do Campeonato Brasileiro. O Tricolor estreia na Série A contra o Sport, no próximo dia 30 de março, às 16h (de Brasília), no Morumbis.