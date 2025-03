Campeão mundial com a Argentina frustra Boca Juniors e renova com a Roma até 2026

O torcedor do Boca Juniors terá de esperar um pouco mais para concretizar o sonho de ver o campeão mundial Leandro Paredes com a camisa do clube novamente. Depois de negociação frustrada com o clube que o revelou, o volante aceitou a proposta de renovação da Roma e permanecerá no clube italiano até o meio de 2026.

"A AS Roma tem o prazer de anunciar que Leandro Paredes renovou seu contrato com o clube até 30 de junho de 2026. O meio-campista, campeão mundial pela Argentina em 2022, vinculou boa parte de sua prestigiosa carreira às cores dos Giallorossi", informou o clube da capitão italiana.

O jogador de 30 anos chegou à Roma em 2014, ainda jovem, contratado justamente do Boca Juniors, onde surgiu como um fenômeno. Na Itália, defendeu a equipe até 2017 e depois retornou em 2023. São 129 jogos disputados pela Roma e 10 gols marcados.

Jogador forte na marcação e de boa chegada ao ataque, Paredes sempre esteve nos planos de voltar ao Boca Juniors, mas sempre há um empecilho. Desta vez, a queda precoce ainda na fase prévia da Libertadores acabou impossibilitando um acordo.

De acordo com a TcY Sports, no novo contrato com os italianos há uma cláusula que permite o rompimento do acordo nas janelas de transferências caso o Boca Juniors se disponha a pagar 3,5 milhões de euros (aproximadamente R$ 22,3 milhões) para aquisição em definitivo.