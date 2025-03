Bontempo aproveita chances com Caixinha e se firma no Santos durante o Paulistão

O volante Gabriel Bontempo conseguiu render nas oportunidades dadas pelo técnico Pedro Caixinha e se despediu do Paulistão como uma das grandes peças do Santos. Apesar da eliminação para o Corinthians neste domingo, o jovem de 20 anos teve uma boa atuação, acertando 91% dos passes que tentou, além de duas finalizações, sendo uma delas no gol.

O atleta, que esteve presente na última edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior, foi testado e selecionado para o time princial pelo técnico Pedro Caixinha, que rapidamente gostou do jovem. Com o português, Bontempo atuou em 11 das 14 partidas do Peixe no estadual.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gabriel Bontempo (@gbontempo_05)

Após a Copinha de 2025, quando marcou dois gols em cinco jogos, Bontempo foi relacionado pela primeira vez neste ano no clássico contra o Palmeiras, pela terceira rodada do Paulistão. Depois, entrou aos 15 minutos da segunda etapa diante do Velo Clube no jogo seguinte e agradou ao técnico Pedro Caixinha.

Sua grande atuação nesta temporada foi justamente em um clássico. Contra o São Paulo, Bontempo marcou um gol e deu uma assistência, sendo peça fundamental para a vitória de 3 a 1 do Peixe sobre o Tricolor Paulista.

As boas atuações renderam a Bontempo uma renovação com o Santos, que estendeu o contrato do atleta até 2027 em meados de fevereiro. Agora, o atleta e o Peixe só voltarão a entrar em campo no dia 30 de março contra o Vasco, em São Januário, pela primeira rodada do Brasileirão. A partida está marcada para começar às 18h30 (de Brasília).