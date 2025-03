Belmonte detona após áudio do VAR do Choque-Rei: 'Incompetência e irresponsabilidade'

O duelo entre Palmeiras e São Paulo terminou dentro de campo com vitória alviverde, mas segue dando o que falar nos bastidores. Na manhã desta terça-feira, a FPF divulgou o áudio do VAR do pênalti polêmico marcado a favor do Verdão. Diretor de futebol do Tricolor, Carlos Belmonte criticou a arbitragem.

"Esse áudio do VAR serve como prova da incompetência, irresponsabilidade e fragilidade intelectual dos envolvidos. Vergonha alheia", escreveu Belmonte, em post no Instagram.

Os são-paulinos reclamam de um pênalti marcado em cima de Vitor Roque no final do primeiro tempo do clássico. Rafael foi pressionado por Veiga e tocou errado para Arboleda. O atacante palmeirense roubou a bola, foi derrubado pelo zagueiro e o árbitro Flávio Rodrigues de Souza marcou o pênalti. O VAR revisou a infração e concordou com a marcação de campo.

"Essa perna esquerda, ele coloca sim. Ele (Arboleda) faz o calço com a perna esquerda na perna esquerda do jogador adversário (Vitor Roque). Esse é o momento do calço. Perna esquerda com perna esquerda também. Esse é o contato. Então, o pênalti está confirmado", afirmou Rodrigo Guarizo, árbitro de vídeo do clássico.

Raphael Veiga converteu a penalidade e fez o gol da vitória do Palmeiras, que eliminou o São Paulo do Campeonato Paulista na semifinal. O Verdão enfrenta o Corinthians na final do Estadual.

Belmonte já havia contestado a decisão da arbitragem na zona mista após o clássico, assim como o presidente Julio Casares. O próprio diretor de futebol solicitou à FPF a divulgação do áudio para entender a assinalação do pênalti.

Com a eliminação no Paulista, o São Paulo agora terá o calendário livre até o início do Campeonato Brasileiro. O Tricolor estreia na Série A contra o Sport, no próximo dia 30 de março, às 16h (de Brasília), no Morumbis.