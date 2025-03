Bayern atropela Leverkusen no agregado e vai às quartas da Champions

O Bayern de Munique venceu o Bayer Leverkusen por 2 a 0 nesta terça-feira, pelo jogo de volta das oitavas da Champions League. O elenco ampliou o agregado para 5 a 0 e avançou para a semifinal da competição.

Os gols do jogo foram marcados por Harry Kane e Alphonso Davies. O resultado deste confronto assegurou a vantagem criada pelo Bayern ainda no primeiro jogo, quando bateu os rivais em casa por 3 a 0. Os Bávaros vão enfrentar a Inter de Milão na próxima fase, após a vitória italiana sobre o Feyenoord por 4 a 1 no agregado.

O duelo de ida entre Bayern e Inter acontece entre os dias 8 e 9 de abril. As partidas de volta das quartas de final estão programadas para 15 e 16 do mesmo mês.

Como foi o jogo

As duas equipes mostraram futebol organizado, mas o Bayern criou as melhores oportunidades. O primeiro tempo foi agitado com faltas marcadas e três cartões amarelos concedidos em jogadas de contra-ataque. Apesar das boas chances, os visitantes não conseguiram converter os chutes em gols e a primeira etapa terminou sem gols.

O Leverkusen até conseguiu pressionar nos 45 minutos finais, mas sofreu com muitas falhas no duelo. O primeiro gol marcado pelo Bayern aconteceu em uma desatenção da defesa dos donos da casa, enquanto o segundo contou com falha de marcação. A equipe de Xabi Alonso criou algumas chances, mas ficou presa na marcação do treinador e ex-zagueiro Kompany. O elenco de Munique ainda perdeu oportunidades de ampliar o jogo, também em erros de passe dos donos da casa.

Gols e destaques

Kane quase marcou o primeiro do jogo. Após erro de virada de jogo do Bayer, o atacante aproveitou a oportunidade e finalizou forte de fora da área, mas Hradecky defendeu sem muita dificuldade.

Harry Kane abriu o placar! Kimmich cobrou falta com levantamento na grande área. Em bobeada da defesa do Leverkusen, o camisa 9 aproveitou sobra de bola e apenas anotou o quarto gol no agregado, aos 7 minutos da segunda etapa.

Davies ampliou com golaço! Em bela jogada coletiva, Gnabry desvinculou a bola de três marcadores e soltou para Goretzka. O meia achou Harry Kane sozinho na entrada da grande área, que lançou de primeira para o lateral chutar forte e aumentar o placar, aos 26 minutos.

Musiala parou no travessão. Após passe de Gnabry, o meia chutou forte e acabou acertando a trave do Bayer, quase ampliando o placar para os visitantes.

De novo ele e de novo na trave! Musiala cortou a marcação do Bayer Leverkusen sem dificuldade, finalizou e acabou, novamente, acertando a trave dos rivais, ficando seu seu gol no confronto.

Palacios quase diminuiu. Em pancada forte de fora da área, o atleta do Leverkusen encontrou bela finalização, que obrigou o goleiro Urbig a fazer ótima defesa e evitar o primeiro dos donos da casa.

Ficha técnica

Bayer Leverkusen 0 x 2 Bayern de Munique

Competição: Jogo de volta das oitavas de final da Champions League

Local: BayArena - Leverkusen, Alemanha

Data e hora: 11 de março de 2025, às 17h (de Brasília)

Árbitro: Slavko Vincic

Assistentes: Tomaz Klancnik e Andraz Kovacic

VAR: Alen Borosak

Gols: Harry Kane, aos 7'/2ºT, Alphonso Davies, aos 26'/2ºT

Amarelos: Laimer, Coman, Hermoso, Xabi Alonso (técnico), Xhaka, Schick, Harry Kane

Bayer Leverkusen: Hradecky; Arthur (Boniface), Tah, Hermoso e Hincapié; Xhaka, Palacios e García (Amine Adli); Frimpong, Grimaldo (Buendía) e Schick. Técnico: Xabi Alonso

Bayern de Munique: Urbig; Laimer (Stanisic), Upamecano, Kim e Davies; Kimmich e Goretzka (Palhinha); Olise (Ito), Musiala e Coman (Gnabry); Kane (Thomas Muller). Técnico: Vincent Kompany