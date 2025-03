Barcelona x Benfica: horário e onde assistir ao jogo pela Champions League

Barcelona e Benfica entram em campo hoje, às 14h45 (de Brasília), no estádio Olímpico Lluís Companys, pelo jogo de volta das oitavas de final da Champions League.

Onde assistir? TNT (TV por assinatura) e Max (streaming —sujeito às condições da plataforma). O Placar UOL acompanha os lances em tempo real.

Barcelona tem a vantagem do empate para avançar. O clube espanhol venceu a ida por 1 a 0, com gol do brasileiro Raphinha.

Para se classificar no tempo normal, o Benfica precisa de uma vitória por dois gols de diferença. Caso vença por apenas um gol, a vaga para as quartas de final será decidida nos pênaltis.

Espanhóis tiveram jogo adiado no fim de semana. O Barcelona não foi a campo diante do Osasuna por causa do falecimento do médico do clube, Carles Miñarro García. Por outro lado, o Benfica vem de uma vitória por 3 a 0 contra o Nacional, pelo Português.

Barcelona x Benfica - Champions League