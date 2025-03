Bahia e Vitória farão duelo dos melhores ataques dos times de Série A

Bahia e Vitória cumpriram o favoritismo e disputarão a decisão da edição 2025 do Campeonato Baiano. O duelo, além da conhecida rivalidade no estado, irá reunir os times que priorizam o setor ofensivo nesta temporada.

As duas equipes estão empatadas como os melhores ataques entre os times da Série A em 2025, segundo dados da SofaScore. Em 17 partidas, os times marcaram 34 gols cada (média de 2 por partida).

Em relação à campanha, a vantagem é do Vitória. O Rubro-Negro soma 12 vitórias e 5 empates no ano, contra 9 vitórias, 6 empates e 2 derrotas do Bahia.

Confira abaixo os números da dupla Ba-Vi em 2025 (Fonte: SofaScore)

Jogos



Bahia 17 x 17 Vitória

Vitórias



Bahia 9 x 12 Vitória

Empates



Bahia 6 x 5 Vitória

Derrotas



Bahia 2 x 0 Vitória

Aproveitamento



Bahia 64.7% x 80.4% Vitória

Gols



Bahia 34 x 34 Vitória

Gols sofridos



Bahia 7 x 9 Vitória

Jogos sem sofrer gol



Bahia 11 x 9 Vitória.