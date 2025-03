Arteta descarta acomodação no Arsenal após 7 a 1 no PSV: 'Fazer um ótimo trabalho novamente'

Em desvantagem de 15 pontos para o Liverpool na tabela do Campeonato Inglês - tem um jogo a menos - o Arsenal sabe que a Liga dos Campeões se tornou a última chance de título na temporada. Mesmo sem jogar a toalha no nacional, o técnico Mikel Arteta foca na competição e clubes para evitar "decepção" na temporada e prega total atenção no duelo de volta com o PSV, nesta quarta-feira, após fazer 7 a 1 na Holanda.

O treinador evitou a todo custo falar em poupar jogadores e cobrou seriedade e concentração a seus jogadores para o embate no Emirates Stadium. Com quedas na Copa da Inglaterra (nos pênaltis para o Manchester United) e na Copa da Liga Inglesa (derrotas por 2 a 0 diante do Newcastle), Arteta foca na Liga dos Campeões.

"É uma competição na qual colocamos muito entusiasmo, muita energia. Somos muito consistentes e vencer amanhã nos coloca em uma posição muito boa", disse, ressaltando que o começo na Holanda podia resultar em dia desastroso antes de a equipe emplacar os 7 a 1.

"Muito fácil (entender como deixar o time concentrado), basta entender o que aconteceu no primeiro jogo e a direção que poderia ter tomado nos primeiros 10 minutos. Depois de todo o controle que tivemos, se tivéssemos sofrido o gol ou se o árbitro tivesse dado o segundo cartão amarelo para Myles, seria complicado. Isso é futebol, você tem que merecê-lo e teremos que fazer um ótimo trabalho amanhã novamente para vencer o jogo."

Na visão de Arteta, o Arsenal já tropeçou o que podia na temporada e não há mais espaços para deslizes. Nem mesmo no Inglês, onde ainda confia em reviravolta. "Vamos continuar lutando para tentar vencer todos os jogos, que é a única coisa que podemos fazer no momento, porque certamente não depende de nós", admitiu. "São as exigências que colocamos em todas as competições que jogamos. Não é adicionar pressão, é a realidade de onde estamos e o que queremos entregar e estamos muito conscientes de que as exigências para este clube de futebol são atingir o mais alto nível e vencer essas competições."

O treinador não esconde, entretanto, já estar avaliando possíveis adversários para as quartas de final, já que apenas uma catástrofe custaria a vaga entre os oito melhores. "Desde a fase de grupos, você está olhando para os adversários, com certeza. Assim vamos conhecendo-os, e são todos muito bons."