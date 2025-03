Palmeiras x São Paulo: Dupla de pênalti levou gancho por erro no Brasileiro

Envolvidos na marcação do pênalti polêmico na vitória do Palmeiras sobre o São Paulo, o árbitro Flavio Rodrigues de Souza e o VAR Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral foram afastados pela CBF em outubro do ano passado, após polêmicas em jogo entre Vitória e Fluminense, pelo Brasileirão.

O que aconteceu

O árbitro Flavio Rodrigues de Souza marcou duas penalidades para o Vitória, e foi corrigido apenas uma vez pelo VAR, comandado por Rodrigo Guarizo. O Leão do Pici venceu a partida contra o Flu por 2 a 1.

E foi justamente a segunda penalidade, que não contou com intervenção do VAR, que revoltou o clube carioca. Aos 44 minutos do segundo tempo, Lima derrubou Matheuzinho dentro da área e Flavio Rodrigues marcou a penalidade. Alerrandro converteu e o Vitória sacramentou o triunfo.

Não há dúvida de que fomos prejudicados pela arbitragem. Talvez seja o quarto erro ao longo do campeonato que nos "arranca" pontos importantes. Já deixei claro em outras oportunidades que não coloco em suspeita a honestidade dos árbitros. Meu questionamento está na falta de critérios ao longo da competição e na mudança de rumo a cada rodada Mario Bittencourt, presidente do Fluminense, nas redes sociais

O VAR concordou com a marcação de Flavio Rodrigues: "O atacante vem para tocar a bola, o defensor vem e calça ele. Tem um tranco nas costas. Embaixo tem. Ele chega atrasado e chuta. Ele vai tocar a bola e acaba sendo atingido", disse Guarizo, em áudio do VAR divulgado pela CBF.

A dupla foi afastada pela entidade máxima do futebol brasileiro e, meses depois, protagoniza nova polêmica. O São Paulo reclama da marcação do pênalti de Arboleda em Vitor Roque, no fim do primeiro tempo, assim como a não intervenção do VAR.

Veja o lance polêmico de Vitória e Fluminense

Veja o lance polêmico de Palmeiras x São Paulo