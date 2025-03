Após eliminação no Paulista, Santos tem folga dupla e se reapresenta nesta quarta-feira

Após a eliminação na semifinal do Campeonato Paulista, o elenco do Santos recebeu dois dias de folga. O Peixe deu adeus ao Estadual depois de perder para o rival Corinthians, por 2 a 1, na Neo Química Arena.

Os jogadores do Peixe tiveram a segunda e a terça-feira para se recuperar do baque da eliminação e revigorar as energias após o clássico desgastante. Agora, a equipe precisa virar a chave para a sequência da temporada.

A reapresentação do Alvinegro Praiano está marcada para a manhã desta quarta-feira, no CT Rei Pelé. Com o calendário livre até o início do Campeonato Brasileiro, o elenco santista terá um longo período de treinamentos pela frente.

Neste período, a tendência é que o técnico Pedro Caixinha perca alguns jogadores em função da Data Fifa. Até o momento, Rincón e Soteldo foram convocados pela Venezuela, e Neymar foi chamado pela Seleção Brasileira. A janela internacional tem início nesta segunda-feira e vai até o dia 25 de março.

O próximo confronto do Santos acontece no próximo dia 30 de março, às 18h30 (de Brasília), em São Januário, pela primeira rodada do Brasileirão. Até lá, então, Caixinha terá tempo para testar novas táticas e promover todos os ajustes que desejar.

Além do Brasileirão, o Santos também disputará a Copa do Brasil nesta temporada. Sendo assim, apesar da eliminação no Paulista, a equipe ainda tem chances de conquistar dois títulos em 2025.