Ao som de Tim Maia, Fonseca disputa torneio em clube de luxo centenário

Eliminado na segunda rodada do Masters 1000 de Indian Wells, João Fonseca vai disputar o Challenger de Phoenix a partir desta quarta-feira em um clube de luxo centenário do estado do Arizona, nos Estados Unidos. O perfil da competição anunciou o atleta ao som de "Acenda o Farol", de Tim Maia.

Torneio dentro de clube de luxo

"A sensação da temporada está aqui para jogar em Phoenix", disse o perfil do torneio, elogiando o jovem brasileiro, em post com a música de Tim Maia. O carioca jogará em Phoenix para se manter ativo antes do Masters 1000 de Miami, na semana que vem.

A competição é realizada dentro do Phoenix Country Club, clube de elite fundado em 1899. O site oficial do clube descreve o local como um "oásis urbano",com dez quadras de tênis, piscinas e uma de suas principais atrações, um campo de golfe que recebe torneios profissionais.

O luxuoso clube privado foi ainda considerado pela revista Golf Connoisseur como um dos 100 melhores da América. A área de golfe foi reformada em 2002.

Quadra do Phoenix Country Club, onde será disputado o Challenger de Phoenix Imagem: Divulgação/Instagram/@phxcountryclub

O Challenger de Phoenix premia o vencedor da competição com 175 pontos no ranking. O torneio está em sua terceira edição. As duas primeiras foram vencidas pelo português Nuno Borges, que é o cabeça de chave número 1 neste ano. Fonseca só pode enfrentá-lo na final.

A competição conta com uma premiação total a ser dividida entre os competidores de 250 mil dólares (aproximadamente R$ 1,4 milhão). O prêmio para o campeão é de 38,4 mil dólares (R$ 224,96 mil, na cotação atual).

João estreia no torneio contra o russo Pavel Kotov, nº 102 do ranking, nesta quarta-feira. O horário do duelo ainda não foi definido.