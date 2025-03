Ankalaev é recebido com festa no Daguestão após conquista de título no UFC

Magomed Ankalaev foi recebido por uma multidão de fãs ao desembarcar de volta no Daguestão (RUS), sua terra natal. O lutador teve o primeiro contato com os fãs locais após vencer Alex 'Poatan' por decisão unânime no último sábado (8), no UFC 313, e conquistar o cinturão do meio-pesado (93 kg) da maior organização de MMA do mundo.

O campeão do UFC também usou as redes sociais para mostrar os bastidores da sua chegada à terra natal e a comemoração dos fãs. Agora, Ankalaev entra no grupo seleto de campeões do UFC oriundos do Daguestão ao lado de Khabib Nurmagomedov e Islam Makhachev, ambos campeões do peso-leve (70 kg).

"Parabéns do fundo do coração por trazer o UFC para o Daguestão. Magomed, sinceramente, sem rodeios, desejo felicidade, saúde. O melhor para você na terra e no mar, sei que você merece muito. Desejo muita felicidade e não importa quem seja contra," disse o apresentador do evento, em vídeo publicado originalmente pelo perfil 'Ushatayka', no 'Instagram'.

Ankalaev x Poatan 2 deve acontecer

Magomed Ankalaev deve cumprir a promessa de conceder a revanche imediata para Alex 'Poatan' em sua primeira defesa de cinturão dos meio-pesados. Em conversa com a reportagem da Ag Fight, o atual campeão da divisão abriu as portas para o segundo duelo contra o brasileiro e ainda alfinetou o rival, dizendo que ele estava correndo durante 25 minutos.

Confira a recepção de Magomed Ankalaev

