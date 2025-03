Angileri se destaca em início pelo Corinthians e cava vaga na equipe titular

Fabrizio Angileri, lateral esquerdo do Corinthians, caiu nas graças da torcida e da comissão técnica, após bom início. O argentino, assim, parece ter superado a concorrência e garantido uma vaga na equipe titular do Alvinegro.

Angileri já soma duas assistências nas suas duas primeiras partidas com o Corinthians. Contra o Mirassol, pelas quartas do Paulista, o lateral serviu Memphis e, diante do Santos, tocou para Garro marcar o gol da classificação.

O argentino, inclusive, participou menos de 100 minutos com a camisa corintiana. Isso porque, em sua estreia, diante do Mirassol, ele entrou na reta final do segundo tempo. Contra o Santos, começou como titular, mas saiu aos 25 minutos da etapa complementar.

Segundo o Sofascore, além das assistências, Angileri criou uma grande chance, venceu nove de 15 duelos disputados, acertou três de quatro dribles e concluiu três interceptações e desarmes.

Contra o Barcelona-EQU, porém, o argentino não poderá entrar em campo. Isso porque o Timõ não teve tempo hábil para registrá-lo na competição internacional. Em busca de uma vaga na fase de grupos, o Corinthians precisa reverter uma desvantagem de 3 a 0 contra os equatorianos. A bola rola às 21h30 (de Brasília) desta quarta-feira, na Neo Química Arena.

O argentino defendia o Getafe desde julho de 2022. Contudo, na Espanha, não conseguiu se firmar na equipe e disputou somente 27 partidas nas últimas duas temporadas, sem contribuir para gols. Sua última aparição, antes de atuar com a camisa do Timão havia sido em maio de 2024.

Angileri rescindiu seu contrato com o Getafe, da Espanha, para assinar com o Corinthians até o final deste ano. Ele, portanto, chega sem custos. Sua multa rescisória para o futebol nacional é de R$ 300 milhões e 100 milhões de euros (R$ 606 milhões) para transferências internacionais.