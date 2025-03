Ancelotti quer 'algo a mais' do Real para bater rival na Liga dos Campeões: 'Fazer direfença'

"Se você correr muito, pode empatar, mas se fizer a diferença, provavelmente vencerá a partida". É com esse espírito que o técnico italiano Carlo Ancelotti quer armar a sua equipe para o confronto desta quarta-feira, contra o Atlético de Madrid, em jogo que define uma vaga para as quartas de final da Liga dos Campeões.

Após vencer o duelo de ida sobre o rival por 2 a 1 no Santiago Bernabéu, o comandante quer um time com perfil "operário e decisivo" para buscar o objetivo de seguir vivo no mais nobre torneio de clubes da Europa.

"Lembro-me de todos os jogos contra o Atlético e todos foram acirrados. Às vezes ganhamos, outras vezes empatamos e outras perdemos. Essa partida não vai ser diferente e será definida nos detalhes", comentou.

Tradicionalmente apontado como favorito pelo seu histórico de títulos no torneio, Ancelotti não quis puxar o peso do favoritismo para o Real Madrid. "São equipes muito próximas", afirmou ao se referir à qualidade dos elencos. No entanto, ele tratou de cobrar empenho de seus atletas.

"Eles é que são os responsáveis pela vitória. Tenho mais de 11 atletas em condições de atuar. Vamos jogar uma partida que nos permite seguir no torneio e precisamos entrar com a mesma confiança do último duelo."

O francês Tchouaméni, que vive um grande momento na equipe, também falou do duelo com o tradicional rival. "Temos um grande time, vivemos um bom momento e sabemos o que vamos encontrar fora de casa. Precisamos nos ajudar para vencer esse confronto", afirmou o meio-campista.