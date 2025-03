Nesta terça-feira, o Amazonas anunciou a contratação de Rodrigo Varanda, ex-Corinthians, para a sequência da temporada. O atleta de 22 anos chega ao clube após defender o São José-SP.

Além dos dois times paulistas, Varanda também acumula passagens por Chapecoense, Santa Clara (POR), Akritas Chlorakas (Chipre) e América-MG.

Em setembro de 2024, ainda quando defendia o Coelho, o atleta anunciou sua aposentadoria do futebol para cuidar da saúde mental. No entanto, retornou em janeiro de 2025 para jogar a Série A2 do Campeonato Paulista pelo São José.

Rodrigo Varanda chega para ajudar o Amazonas no Campeonato Amazonense e na Série B do Campeonato Brasileiro.