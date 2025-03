Alisson exalta parceria com Oscar e projeta sequência da temporada: "Temos um elenco forte"

Na noite da última segunda-feira, o São Paulo se despediu do Campeonato Paulista na semifinal ao perder para o Palmeiras, por 1 a 0, no Allianz Parque. O time são-paulino entrou em campo com uma mudança que chamou a atenção: Luciano esteve entre os titulares, e Oscar foi recuado para atuar ao lado de Alisson como volante.

A mudança foi reconhecida por Alisson, que atuou como segundo volante no Choque-Rei. O camisa 25 comentou a 'nova' parceria com Oscar na posição e exaltou o companheiro.

"É sempre um privilégio jogar ao lado do Oscar. É um jogador que, além de ter muita qualidade com a bola, também contribui muito sem a bola por ser muito inteligente, ocupar bem os espaços. Fico feliz por ter feito dupla com ele hoje. Acho que fizemos uma grande partida, não só nos dois, mas a equipe, então fico feliz de poder estar jogando ao lado dele em uma posição diferente", declarou o jogador na zona mista.

Alisson também fez uma breve análise do clássico contra o Palmeiras. O atleta entende que o pênalti que gerou o gol da classificação palmeirense foi um erro de arbitragem e, assim como Calleri, disse que o juiz deveria ter sido chamado para ao menos revisar o lance.

"Temos que valorizar a partida que a nossa equipe fez. Vir aqui e jogar contra o Palmeiras, sempre vamos falar isso, porque é uma equipe muito forte. Você olha as contratações que eles fizeram, qualificaram ainda mais o elenco. E vir aqui fazer a partida que nós fizemos aqui hoje, e infelizmente ter esse erro, isso sem dúvidas nos deixa muito chateados", apontou.

"Quando é um erro individual do atleta, você não tem margem para corrigir. Mas na questão do árbitro, eles têm mais cinco ali em cima, mais um monte de câmeras que podem ajudar para que as coisas fiquem mais justas. Mas em nenhum momento o VAR foi chamado. Quando você tem o VAR, acho que você tem que utilizá-lo, principalmente em lances duvidosos assim", complementou.

Por fim, Alisson também projetou a sequência da temporada para o São Paulo. O Tricolor terá cerca de duas semanas até o próximo compromisso, válido pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe encara o Sport no próximo dia 30 de março, às 16h (de Brasília), no Morumbis.

"Tem muita coisa, muita coisa grande para nós disputarmos. Temos um elenco muito forte, uma equipe muito forte, então esperamos trabalhar bastante, aprender com os erros que cometemos no Paulista para que nós possamos chegar bem forte nas demais competições", finalizou o jogador.