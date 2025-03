Alianza Lima cede empate ao Iquique-CHI, mas garante vaga na fase de grupos da Libertadores

Nesta terça-feira, pelo jogo de volta da terceira fase da Libertadores, o Alianza Lima-PER recebeu o Iquique-CHI no Estádio Alejandro Villanueva e empatou por 1 a 1. O gol dos mandantes foi marcado por Kevin Quevedo, enquanto Davila Carvajal deixou tudo igual.

Com o resultado, o clube peruano, que venceu o jogo da ida por 2 a 1, conquistou a vaga na fase de grupos da Libertadores por ter superado o adversário no agregado. O sorteio dos grupos está marcado para a próxima segunda-feira, às 20h (de Brasília). Do outro lado, o Iquique vai à Sul-Americana.

O Alianza Lima retorna aos gramados no próximo sábado, contra o Tarma, no Union Stadium Tarma, pela sexta rodada do Campeonato Peruano. A partida ainda não tem horário definido. O Iquique, por sua vez, encara o Unión Española no domingo, pela quinta rodada do Campeonato Chileno. O jogo será realizado às 20h30 (de Brasília), no Estádio Tierra de Campeones.

O placar foi aberto pelo Alianza Lima, aos aos 42 do primeiro tempo, com Kevin Quevedo. Dentro da área, ele recebeu do companheiro, dominou e finalizou de canhota, sem chances de defesa para o goleiro Leandro Requena.

O empate veio somente aos 47 da etapa final, com Davila Carvajal. O atleta do Iquique chutou de canhota, com firmeza.