Abel e Zubeldía confirmam fama e têm mesmo número de amarelos no Paulista

Do UOL, em São Paulo

Os técnicos Abel Ferreira e Luis Zubeldía, de Palmeiras e São Paulo, respectivamente, são famosos pelas recorrentes reclamações na beira do campo, e estão empatados no número de cartões amarelos e também de suspensões pelo Campeonato Paulista.

O que aconteceu

Abel e Zubeldia receberam um cartão amarelo na vitória do Palmeiras contra o São Paulo na última segunda-feira, no Allianz Parque. Ambos foram advertidos por Flavio Rodrigues de Souza por reclamações contra a arbitragem.

Os dois comandantes chegaram a cinco amarelos pelo Estadual, mas Zubeldía teve menos jogos. Como o São Paulo realizou parte de sua pré-temporada nos Estados Unidos, ele não esteve na beira do campo na vitória contra o Guarani, pela 2ª rodada.

Curiosamente, os dois também cumpriram suspensão apenas uma vez pelo Paulistão. Zubeldia desfalcou o São Paulo na derrota por 2 a 1 para a Ponte Preta, enquanto Abel não esteve no banco na vitória por 3 a 0 sobre a Inter de Limeira.

Apesar do retrospecto, Abel não corre risco de desfalcar o Palmeiras na final contra o Corinthians por número de amarelos. Como os cartões foram zerados ao final da fase de grupos, o português tem apenas um cartão e pode chegar, no máximo, a três. Abel só será ausência caso seja expulso no primeiro duelo da decisão.

Retrospecto geral

Abel Ferreira

66 cartões amarelos

nove vermelhos

304 jogos

Média: 0,24 cartão por jogo

Luis Zubeldía

22 cartões amarelos

dois vermelhos

57 jogos

Média: 0,43 cartão por jogo

Paulistão 2025 ao vivo no UOL Play e no Canal UOL

Agora você pode assistir ao Campeonato Paulista no UOL Play e no Canal UOL.

São até 7 jogos ao vivo por rodada, com o melhor time de narradores e comentaristas da TV e do streaming.

O Canal UOL está disponível nas principais operadoras de TV a cabo do país e streaming:

Na Claro TV, está no canal 549.

Na Vivo TV, o número é 613.

O Canal UOL também está disponível na Oi TV (canal nº 140), na Sky (canal n° 88), na TVRO Embratel (canal nº 546), na Zapping (canal nº 64), na Samsung TV (canal n° 2074), na Pluto TV e no UOL Play

Para assinar o pacote UOL Play Futebol, clique aqui.