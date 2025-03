Abel Ferreira diz que pênalti para o Palmeiras foi bem marcado: 'Há uma obstrução clara'

Abel Ferreira hesitou, disse que não gostaria de falar sobre a arbitragem, mas resolveu dar sua opinião sobre o controverso pênalti marcado em cima de Vitor Roque que foi determinante para o Palmeiras derrotar o São Paulo por 1 a 0 nesta segunda-feira, no Allianz Parque, e avançar à final do Paulistão. Para o treinador, foi correta a decisão do árbitro Flávio Rodrigues de Souza.

"Há uma obstrução clara, com a perna do Arboleda, se tem intensidade ou não é uma decisão do árbitro", opinou o treinador sobre o lance que foi decisivo para a vitória palmeirense. Eles citou, sem se aprofundar, erros de arbitragem contra o Palmeiras em clássicos com o São Paulo no passado.

"Não queria dar exemplos do passados porque não acho que é justo. Prefiro falar do jogo., mas há um ou dois anos, fomos à CBF e as linhas apareceram", afirmou, em referência ao duelo das oitavas de final da Copa do Brasil de 2022. Naquela partida, o São Paulo perdeu por 2 a 1, mas avançou nos pênaltis e seu gol foi fruto de uma penalidade em lance em que o VAR se esqueceu de traçar as linhas, erro admitido posteriormente pela CBF.

Abel não se estendeu sobre a atuação do árbitro e preferiu direcionar elogios ao desempenho do São Paulo, que dificultou a vida de seu time com uma formação de muita mobilidade, com três zagueiros e o meio-campista Oscar mais recuado.

"O São Paulo fez um belíssimo jogo, sobretudo na primeira parte. Já estou aqui há tempo suficiente para saber que o São Paulo faz belíssimos jogos contra a gente, e hoje fez mais um", acrescentou.

Vitor Roque foi outro assunto na coletiva. Foi difícil escalá-lo, segundo o treinador, porque teve de deixar no banco Flaco López, que vinha de boas atuações. O novo camisa 9, contratação mais cara do futebol brasileiro, sofreu o pênalti e deixou Facundo Torres na cara do gol no segundo tempo, mas o atacante uruguaio parou em Rafael.

"Foi difícil porque o Flaco estava bem, ele tinha feito gol no último jogo, mas a verdade é que esse jogo pedia mais a mobilidade do Vitor Roque, que ataca a profundidade", explicou. "Foi difícil deixar o Flaco fora porque estava em um momento bom. Foi menos difícil depois que fiz a pergunta: o que a equipe precisa para esse jogo?"

Na decisão, o Palmeiras faz o dérbi com o Corinthians, arquirrival que não encara numa final do Estadual desde 2020, quando sagrou-se campeão nos pênaltis. A final será disputada em dois jogos. O primeiro está marcado para o próximo domingo, 16, e o segundo está previsto para o dia 27, uma quinta-feira.

Mas há uma queda de braço entre Federação Paulista de Futebol (FPF) e Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que quer que a finalíssima seja disputada um dia antes, 26, por causa do início do Brasileirão, marcado para o dia 29, sábado. Se isso acontecer, os dois jogarão desfalcados de atletas importantes convocados para suas seleções, que têm compromissos na Data Fifa. Certo é que o Corinthians tem a prerrogativa de jogar a finalíssima em casa, na Neo Química Arena, já que tem a melhor campanha do torneio.