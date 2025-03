Abel evita comentar polêmica em pênalti do Palmeiras e valoriza classificação contra o São Paulo

O Palmeiras venceu o São Paulo, nesta segunda-feira, por 1 a 0, gol com de pênalti, de Raphael Veiga. O lance foi gerou polêmica e revoltou o rival, que acabou eliminado na semifinal do Campeonato Paulista. O técnico Abel Ferreira tentou evitar falar sobre o ocorrido, mas acabou lembrando outra situação que, na ocasião, quem sofreu foi o Verdão.

"Entendo e não queria dar exemplos do passado porque acho que não é justo. prefiro falar do jogo, mas acho que é um toque claro, há uma obstrução clara coma perna do Arboleda. Se é com intensidade ou não, é uma questão que tem que falar com o árbitro. Entendo perfeitamente. A um ou dois anos atrás, fora de jogo claro, fomos à CBF e as linhas desapareceram. Lembram-se? Não queria entrar por aí", disse.

O treinador relembrou a situação de um gol de Calleri, na Copa do Brasil de 2022, quando o Palmeiras acabou eliminado na competição. O Alviverde reclamou de um impedimento não checado e, quando reclamou à CBF, não pôde ver as imagens. Abel Ferreira ainda valorizou a pressão do Palmeiras no lance da penalidade e elogiou o jogo do time comandado por Luis Zubeldía.

"Prefiro dar os parabéns ao São Paulo, que fez um belíssimo jogo na primeira parte, sobretudo com o que tem a ver com o quesito de posse de bola e mobilidade do Alisson, Oscar Lucas e Luciano. Andavam por todo lado, e apesar de não criarem tanto perigo, tiveram muito a bola e nos criou ali algum desconforto. Dar os parabéns pela primeira parte e pela intranquilidade que nos criou em alguns momentos pela posse de bola. Tiveram uma oportunidade ao fim dos primeiros 45 minutos", continuou.

O lance do pênalti aconteceu aos 46 minutos do primeiro tempo, já nos acréscimos. Rafael errou a saída de bola e Vitor Roque recuperou para o Palmeiras. Arboleda teria derrubado o atacante do Verdão e a arbitragem assinalou a penalidade máxima, que foi convertido por Raphael Veiga.

"Nosso gol surge de uma pressão bem feita nossa. Tínhamos essa pressão estudada, mesmo na segunda parte. Dar um pouquinho de iniciativa a um dos zagueiros do nosso adversário para depois no momento e no gatilho de pressão certo poder fazer o que fizemos no gol. Mas como disse, acho que o São Paulo fez um belíssimo jogo, sobretudo na primeira parte, que tem a ver com com posse e que nos criou muitas dificuldades", declarou.

"O resto, eu prefiro valorizar aquilo que foi o empenho das duas equipes e dar os parabéns à equipe que, na minha opinião, mais oportunidades criou, para vencer este jogo. Estes jogos com o São Paulo, já estou aqui há tempo suficiente para perceber que são jogos, onde o nosso adversário, contra nós, tem feito belíssimos jogos e hoje fez mais um", finalizou.

O Palmeiras agora se prepara para a grande decisão contra o Corinthians. O primeiro jogo está marcado para acontecer neste domingo, no Allianz Parque. A volta será após a data Fifa, na Neo Química Arena. Atual tricampeão, o Verdão busca o tetracampeonato inédito.