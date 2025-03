Yuri Alberto volta a aplicar lei do ex e amplia bons números contra o Santos pelo Corinthians

Yuri Alberto marcou o primeiro gol da vitória do Corinthians sobre o Santos, por 2 a 1, pela semifinal do Campeonato Paulista. O centroavante voltou a aplicar a lei do ex contra o Peixe, seu antigo clube, com a camisa do Timão.

Yuri precisou de apenas 12 minutos para voltar a marcar contra o time da Vila Belmiro. O atacante corintiano aproveitou cruzamento de Memphis Depay, se esticou e tocou para o fundo do gol quase que dividindo com o goleiro Gabriel Brazão.

De acordo com o Sofascore, este foi o quinto gol do camisa nove contra o Santos pelo Corinthians. O clássico do último domingo, disputado na Neo Química Arena, foi o sétimo de Yuri pelo time da capital contra o Peixe.

Yuri Alberto enfrentando o Santos com a camisa do @Corinthians: ? 7 jogos

? 5 gols (!)

? 103 mins p/ marcar gol (!)

? 66.7% conversão de chances claras (!)

? 19 finalizações (10 no gol!)

? 12 faltas sofridas (!)

? Nota Sofascore 7.03 Lei do Ex! ?? pic.twitter.com/98Wb00zhdD ? Sofascore Brasil (@SofascoreBR) March 10, 2025

Yuri precisou de 103 minutos para marcar um gol contra o time praiano no período. Além disso, ele converteu 66,7% das chances claras, deu 19 finalizações, sendo dez no gol, e sofreu 12 faltas.

O jogador de 23 anos se formou nas categorias de base do Santos e subiu ao profissional do clube em 2017, com apenas 16 anos. Pela equipe da Baixada Santista, o centroavante anotou três gols e uma assistência em 25 jogos.

Após passagens por Internacional e Zenit, Yuri Alberto chegou ao Corinthians no meio de 2022. Com a camisa do Timão, o atacante soma 63 gols, 18 assistências e 163 partidas. Na atual temporada, ele foi às redes seis vezes em 15 aparições.

Passado o jogo contra o Santos, Yuri centraliza as atenções para a final do Paulista. O Corinthians enfrentará Palmeiras ou São Paulo na decisão. As equipes entram em campo nesta segunda-feira, às 21h35 (de Brasília), no Allianz Parque.