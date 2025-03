Yuri Alberto trata trauma no tornozelo, e Corinthians abre treinos para decisão pela Libertadores

Nesta segunda-feira, o Corinthians se reapresentou após a vitória e classificação diante do Santos e iniciou a preparação para enfrentar o Barcelona-EQU. Yuri Alberto, que sofreu dura entrada de Zé Ivaldo no tornozelo esquerdo, cumpriu um cronograma de tratamento.

Perto dos 30 minutos do segundo tempo, o zagueiro Zé Ivaldo, do Santos, acertou um carrinho no tornozelo esquerdo de Yuri Alberto e foi expulso. Apesar do trauma, o camisa 9 do Corinthians não teve lesão constadada pelo departamento médico após avaliação.

Yuri Alberto, portanto, pode estar disponível para o embate contra o Barcelona-EQU, na Neo Química Arena. A bola rola às 21h30 (de Brasília) desta quarta-feira e o Timão precisa virar um placar adverso de 3 a 0, obtido na ida, em Guaiaquil. Quem vencer a eliminatória, avança à fase de grupos da Libertadores.

Como foi o treino?

Como de costume, os atletas do Corinthians que atuaram mais de 45 minutos na vitória por 2 a 1 sobre o Santos realizaram um trabalho regenerativo, feito na parte interna do CT Doutor Joaquim Grava.

Agora, depois de um trabalho de ativação física na academia, os demais jogadores do grupo foram ao campo do CT. Depois do aquecimento, o elenco realizou um exercício de transição e um jogo coletivo em campo reduzido.

O Corinthians volta a treinar nesta terça-feira, no CT Doutor Joaquim Grava. O treino - último antes do confronto com o Barcelona-EQU - será utilizado para Ramón Díaz realizar os últimos ajustes e definir o 11 inicial.