Wirtz tem lesão confirmada e desfalca o Leverkusen em decisão contra o Bayern pela Champions

O meia Florian Wirtz desfalca o Bayer Leverkusen na decisão contra o Bayern de Munique pela Liga dos Campeões. Na manhã desta segunda-feira, o clube confirmou que o jogador sofreu uma lesão no ligamento do tornozelo direito.

Wirtz se lesionou na derrota do Leverkusen para o Werder Bremen, por 2 a 0, no último sábado, pelo Campeonato Alemão. O atleta de 21 anos entrou após o intervalo, mas teve que ser substituído aos 13 minutos do segundo tempo.

De acordo com nota divulgada pelo Bayer, Wirtz desfalcará a equipe de Xabi Alonso por muitas semanas. Além da Liga dos Campeões, o clube é vice-líder do Alemão e está na semifinal da Copa da Alemanha.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball)

"A perda de Florian (Wirtz) obviamente nos atinge com força neste momento da temporada, mas nós iremos compensá-lo com um elenco forte. Conhecemos o Florian e também sabemos que ele vai voltar o mais rapidamente possível. Todos vão apoia-lo nesse sentido. Partimos do princípio de que ele estará novamente em plena forma para o final da temporada", disse Simon Rolfes, diretor de gestão esportiva do clube.

Wirtz tem sido um dos principais destaques do Bayer nesta temporada. O meia anotou 15 gols e distribuiu 12 assistências em 39 jogos, sendo 31 como titular.

O duelo contra o Bayern é válido pela volta das oitavas de final da Liga dos Campeões. No jogo de ida, o time de Munique levou a melhor e derrotou o Leverkusen por 3 a 0.

Agora, os comandados de Xabi Alonso tem a missão de reverter o placar sem uma de suas estrelas. As equipes se enfrentam nesta terça-feira, na BayArena, em Leverkusen, às 17h (de Brasília).