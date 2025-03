Esposa de Ramon Dino treina para entrar no fisiculturismo: 'Mais parceiros'

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

Vitória Viana está se preparando para iniciar carreira no fisiculturismo. A influenciadora, que é casada com Ramon Dino, principal nome do bodybuilder brasileiro na atualidade, conta sobre o "frio na barriga" para subir ao palco e revela que a nova rotina deixou o casal "muito mais parceiro".

Ela ainda não definiu quando será a estreia, mas projeta disputar a primeira competição no segundo semestre deste ano.

Quando eu contei para o Ramon, ele me apoiou desde o primeiro momento. Ele falou: 'Demais! Bora! Você tem super potencial!'. Agora, sinto na pele o quanto é difícil a disciplina, alimentação, treinos, e nos apoiamos muito. Ficamos muito mais parceiros depois que começamos a vivenciar a mesma coisa. Querendo ou não, tenho uma vivência [de competição acompanhando o Ramon] que dá certa segurança, mas acho que, quando for subir no palco, vai dar aquele frio na barriga Vitória Viana

Ramon Dino tem no currículo o título de Mr. Olympia Brasil de 2018, Muscle Contest Brasil de 2021, Arnold Classic de 2023 e a segunda colocação do Mr. Olympia de 2022 e 2023, quando ficou atrás apenas do canadense Chris Bumstead, conhecido por "CBum".

Vitória indica que vai atuar na Wellness, categoria que teve brasileiras como campeãs em todas as edições do Olympia. "São avaliadas as atletas que têm coxas e glúteos volumosos, conservam o corpo feminino e exibem pouco percentual de gordura", segundo o site da Max Titanium.

Mãe de dois filhos — Ravi, de três anos, e Clara, de um —, Vitória decidiu dar os passos nas competições de fisiculturismo após perceber mudanças no corpo durante os treinos, retomados em 2023, depois do nascimento da filha mais nova.

Na minha segunda gestação, fiz uma cesária e voltei a treinar 45 dias depois, com a Aline Jonnes, minha personal. Em questão de meses, fui vendo meu corpo mudar. Ela foi atleta e, juntas, pensamos: 'será?'. Eu falei sobre o assunto e ela respondeu: 'Se você quiser, estou junto', me passou essa segurança. A partir disso, comecei a visualizar melhor

Vitória, que tem 1,58m, começou em fevereiro do ano passado com o apoio de Guilherme Nunes. Neste período, ela passou de 51,7Kg, para a casa dos 60kg. "Foi dificílimo. Fiquei um bom tempo com 59Kg, coloquei músculo, e não engordava um quilinho".

Já foi dançarina

Vitória Viana, esposa de Ramon Dino Imagem: Reprodução Instagram

Apesar da ansiedade, o palco não chega a ser novidade para Vitória. Ela já experimentou a sensação, mas de outra maneira: por alguns anos, fez apresentações de dança como jazz e fit dance. "Fiz parte de grupos de dança e de alguns espetáculos. Já me apresentei em alguns lugares e sempre amei esse frio na barriga, gostava de estar no palco. Acho que, por esse ponto, pode ser um pouco parecido. Acho que pode ajudar para a desenvoltura, em dar um pouco mais de confiança."

Além dos músculos, um ponto importante no fisiculturismo são as poses para expor as definições do corpo. E a influenciadora conseguiu aliar o mundo da dança ao do fisiculturismo. Ela vem tendo aulas com Beatriz Auletta, que é atleta e bailarina.

Ela é professora de balé clássico e, como eu era da dança, isso me chamou a atenção. Eu vi uma postagem sobre ela em uma página de bodybuilder, dizendo que ela era atleta e bailarina. Eu vi ela posando e achei incrível. Falei: 'Nossa, preciso dela'. Mandei mensagem, conversamos e começamos

Sem pressão

As competições não são novidades para Vitória, que sempre acompanhou Ramon Dino. Postagens nas redes sociais, inclusive, despertaram a curiosidade dos fãs do bodybuilder em saber quando ela também estaria nos palcos. "Antes, acho que a galera só me via mesmo como Vitty, a esposa do Ramon, porque sempre estava lá com ele. Depois que passei a postar meus treinos e minha evolução, começaram a perguntar quando eu ia competir."

E ela garante: não sente pressão por ser esposa do principal bodybuilder do país. "Pelo contrário, eu fico muito feliz. Não esperava esse carinho, essa ansiedade da galera em querer me ver nos palcos. Fico muito feliz de saber que tem muita gente torcendo por mim."

A motivação de Vitória para entrar no mundo do fisiculturismo vai além da definição do corpo e conquista de títulos.

A maternidade mudou tudo na minha vida. Hoje, o Ramon tem a carreira consolidada. E eu pensei: 'Quero que os meus filhos também sintam orgulho de mim', e não apenas por ser a mãe deles. O Ravi tem quase quatro aninhos e, quando o levamos para assistir ao Mister Olympia, ele gritava: 'Papai! Papai forte!'. Isso é incrível, é muito legal. Às vezes, ele me vê e fala: 'mamãe forte!'. É por eles [que faço isso], com certeza, e se isso não motivar, nada mais motiva

Ramon e Vitória se conheceram na Mansão Maromba, projeto do influenciador Toguro que consiste em um espaço em São Paulo para criação de conteúdo digital. "Quando conheci o Ramon, ele tinha outro patrocínio e eu ajudava. Não imaginava que chegaríamos hoje com dois filhos, tantas conquistas dele, e vivendo tudo isso junto. É gratificante. É o amor que sempre idealizei e, agora, tenho."

Música para treinar?

Costume entre os frequentadores de academia, a música no fone não faz parte da rotina de treinos de Vitória. Ela, porém, revela o que curte ouvir. "Por incrível que pareça, eu não uso muito fone quando estou treinando. Quando estou com a Aline, fico muito junto, com ela me dando os comandos. Só [ouço] quando eu estou no cárdio, e aí colocar umas aleatórias. Sempre vai ter Bruno Mars, Anitta, sou muito fã dos dois. Sempre vai ter os pops atuais, é o tipo de música que eu gosto."