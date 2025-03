Venezuela convoca jogadores de Corinthians, Santos e São Paulo para Eliminatórias

A Venezuela anunciou na manhã desta segunda-feira a lista de convocados para os duelos contra Equador e Peru pelas Eliminatórias Sul-Americanas. A relação conta com jogadores de Corinthians, Santos e São Paulo.

A Venezuela inicia a Data Fifa com viagem ao Equador, primeiro adversário. O jogo está marcado para o próximo dia 21, às 18h (de Brasília). Quatros dias depois, a seleção recebe o Peru, às 21h.

Do lado do Timão, José Martínez foi convocado pelo técnico Fernando Batista. O volante pode perder o jogo de ida da final do Campeonato Paulista, que está previsto para o dia 16 de março, de acordo com a tabela básica divulgada pela FPF (Federação Paulista de Futebol). A volta está prevista para 27 de março, dois dias após o duelo contra o Peru.

? Estos son los convocados por el seleccionador nacional Fernando Batista (@bochabatista) para enfrentar a Ecuador y Perú en las jornadas 13 y 14 de las Eliminatorias @CONMEBOL a la Copa Mundial de la FIFA 2026.#SiempreVinotinto pic.twitter.com/B9lr1j6At5 ? La Vinotinto (@SeleVinotinto) March 10, 2025

Nahuel Ferraresi, do São Paulo, também foi convocado e vive caso parecido com o de Martínez. Em caso de classificação do Tricolor para a final do Estadual, o zagueiro estará na mesma situação do volante. A equipe encara o Palmeiras nesta segunda-feira, no Allianz Parque, às 21h35.

O volante Tomás Rincón e o atacante Yefferson Soteldo, do Santos, também foram chamados. O Peixe, no entanto, foi eliminado do Paulista pelo Corinthians e volta a campo apenas no dia 30, contra o Vasco, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro.

A lista ainda conta com o atacante Jefferson Savarino, do Botafogo, e com o zagueiro Wilker Angel, do Juventude. Assim, seis jogadores venezuelanos que atuam no futebol brasileiro foram convocados.