Torcedor enganado e minutagem: Alicia aponta pecados do Santos com Neymar

O Santos também é culpado por não ter Neymar na semifinal do Paulistão diante do Corinthians, disse Alicia Klein, no UOL News, nesta segunda (10).

A colunista apontou que o time da Vila enganou o torcedor ao deixar Neymar no banco sabendo que o camisa 10 não jogaria, e que talvez tenha errado em não dar descanso ao atleta em jogos da primeira fase da competição, poupando-o para jogos decisivos.

A gente tem que olhar, de fato, para como o Santos tem conduzido a questão do Neymar e dá para identificar várias falhas. [...] Aquele jogo de cena de o Neymar fazer postagens, entrar em campo, cumprimentar todo mundo, ficar no banco de reservas, e o Santos sabendo que ele não jogaria, não engana só o Corinthians, engana os torcedores e as torcedoras do Santos.

Acho que pode ter tido um problema no controle de minutagem do Neymar. ele já chegou jogando na primeira partida um tempo inteiro, na segunda partida foi titular e jogou mais de 70 minutos. E assim foi numa sequência de seis partidas consecutivas jogando bastante tempo. Para quem vinha praticamente sem jogar em dois anos, é muita coisa.

Alicia Klein

