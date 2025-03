Tenista tcheca recebe ameaças de apostadores e jogadoras se posicionam

A tcheca Linda Noskova divulgou nas redes sociais algumas das mensagens que recebe após as partidas. Chama atenção o teor das ofensas e ameaças, proferidas especialmente por apostadores, que perdem dinheiro por causa dos resultados da tenista de 20 anos e número 31 do mundo.

Eliminada da estreia do WTA 1000 de Indian Wells pela neozelandesa Lulu Sun, que marcou parciais de 6/1 e 6/4, Noskova recebeu a mensagem de um seguidor identificado apenas pelo primeiro nome, Alvaro, que dizia: "Vou matar você e sua família, vadia".

Mas essa não foi a única mensagem negativa que ela recebeu. A tcheca compartilhou alguns prints de comentários: "Você me fez perder dinheiro, espero que você quebre as duas pernas e pare de jogar tênis", ou mensagens ainda mais graves.

No cenário em que o mercado de apostas está cada vez mais influente nos esportes profissionais, e no tênis não é diferente, grandes nomes do circuito feminino foram consultadas nos últimos dias sobre o que pode ser feito para blindar as jogadoras desse comportamento.

Leia a matéria completa neste link