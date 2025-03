Memphis na seleção? Holanda joga entre finais do Paulistão; veja datas

O técnico da Holanda, Ronald Koeman, praticamente garantiu a convocação de Memphis Depay, atacante do Corinthians, para os próximos jogos da seleção laranja.

O que aconteceu

Se você quer tomar uma decisão sobre Memphis, precisa vê-lo e falar com ele. Fomos a uma sessão de treinamento e, então, você tem uma ideia se ele ainda deve ser considerado —e ele deve. Ele está mais em forma do que na temporada passada Ronald Koeman, ao Studio Voetbal, programa de futebol holandês

Memphis não entra em campo pela seleção holandesa desde 10 de julho, em jogo contra a Inglaterra, pela semifinal da Eurocopa. Na ocasião, o atleta -que ainda era jogador do Atlético de Madri- teve que deixar a partida ainda no primeiro tempo por conta de problema muscular.

A convocação preocupa o Corinthians, já que a Holanda joga duas partidas entre as finais do Paulistão. O time de Ronald Koeman encara a Espanha nos duelos de ida e volta das quartas de final da Liga das Nações, dias 20 (quinta) e 23 (domingo) de março, em Roterdã e Valência, respectivamente.

O primeiro jogo da final do Paulistão, que já tem o Corinthians como classificado, deve ser disputado no domingo, dia 16. A expectativa é que o duelo de volta aconteça no dia 26, quarta-feira, ou ainda no 27, uma quinta.

Caso Memphis seja aproveitado em todos os jogos, ele entrará em campo quatro vezes em apenas 11 dias. A Federação Paulista de Futebol (FPF) ainda não confirmou as datas e horários das finais do Estadual.

Para complicar, a estreia do Corinthians no Brasileirão acontece dias poucos depois da segunda final do Paulistão. O Timão inicia a competição jogando no sábado (29), contra o Bahia, na Arena Fonte Nova.

Veja a agenda de jogos: