Tanque de guerra! Brunno Hulk faz alerta a rivais após finalização no UFC 313: "Sou completo"

Mesmo tendo enorme sucesso na trocação, graças ao seu poder de nocaute, Brunno Ferreira entrou no octógono do UFC 313, no último sábado (8), com um objetivo claro: voltar às raízes na luta agarrada e mostrar que é um lutador de MMA completo. E, com uma vitória por finalização sobre Armen Petrosyan, 'Hulk' - como o peso-médio (84 kg) é conhecido - cumpriu com sua missão e, de quebra, mandou um recado para todos os rivais de divisão.

Em entrevista exclusiva à reportagem da Ag Fight, o atleta paranaense não escondeu sua satisfação por ter conseguido colocar em prática seu plano pré-luta. Mais do que isso, Brunno Hulk acredita que a forma como conquistou sua mais recente vitória no octógono mais famoso do mundo serve como um alerta aos futuros adversários na categoria dos médios do Ultimate, e o aviso é claro: eles enfrentarão um verdadeiro "tanque de guerra", com muitas armas para serem usadas e que não conta apenas com seu poder de nocaute, como muitos pensavam.

"(Queria mostrar meu chão) Porque eu cheguei dessa forma, mostrando meu poder de chão, de queda... Inevitavelmente, os caras achavam que eu ia levar para baixo e minha mão acabava entrando, e como eu tenho uma mão pesada, isso me trouxe cada vez mais no meu objetivo. Agora todo mundo já sabe: (tem que) respeitar minha mão e agora vão respeitar o meu chão. (O recado para a divisão é) Que eles vão enfrentar um cara 100% completo. Não deixo de trabalhar todas as áreas. Sou um striker, sou um grappler de excelência. Eles vão encontrar um tanque de guerra pela frente, preparado e com um arsenal gigantesco", afirmou Brunno.

Primeira vitória por finalização no UFC

A chave-de-braço aplicada em Armen Petrosyan no último sábado, pelo card preliminar do UFC 313, marcou a primeira vitória de Brunno Hulk por finalização desde que iniciou sua caminhada dentro do UFC. Anteriormente, o peso-médio brasileiro havia conquistado todos os seus triunfos na organização - três no total - por nocaute.