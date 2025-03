São Paulo disputará clássico com mensagem que pede perda de pontos em caso de racismo

O São Paulo entrará em campo na partida que vale vaga na final do Campeonato Paulista, nesta segunda-feira, contra o Palmeiras, com uma mensagem na camisa que sugere punição com perda de pontos para equipes que estejam relacionadas com casos de racismo.

"Racismo = Menos 3 pontos", é o texto presente na ilustração que estará posicionada na manga da camisa do time tricolor, conforme divulgado nas redes sociais pelo próprio clube antes do jogo que acontece às 21h35 desta segunda (de Brasília), no Allianz Parque.

A manifestação do São Paulo vem à tona em meio críticas da diretoria do rival Palmeiras quanto à punição da Conmebol ao Cerro Porteño, cujos torcedores se manifestaram de forma racista durante partida da Copa Libertadores Sub-20 contra o time alviverde, na última quinta-feira.

O Palmeiras revoltou-se com as punições aplicadas pela Conmebol ao Cerro Porteño por conta do caso de racismo sofrido pelo atacante Luighi. O clube paraguaio foi multado em US$ 50 mil (cerca de R$ 289 mil em conversão direta) e penalizado com portões fechados. Medidas que, segundo o time alviverde, foram "extremamente brandas" e fazem a entidade ser "conivente" com as agressões.

A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, manifestou-se a favor da exclusão do Cerro Porteño da competição, sugestão corroborada pelo próprio jogador. A dirigente disse que levará o caso à Fifa, que já falou sobre o caso através de publicação de seu presidente, Gianni Infantino.

O Palmeiras também anunciou algumas ações de promoção contra o racismo antes da partida desta segunda-feira, contra o São Paulo. Bandeiras e faixas serão levadas ao gramado com mensagem anti-discriminação e o rapper Rincon Sapiência (que é palmeirense) realizará um minuto de barulho contra o racismo logo após o término do aquecimento dos atletas palestrinos. Dentro de campo, os jogadores do Verdão exibirão uma faixa com a frase "Todos contra o racismo" antes da execução do Hino Nacional.